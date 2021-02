Un volume per ricordare i vent’anni dalla morte di Aligi Sassu A vent’anni dalla morte dell’artista Aligi Sassu, a Besana è stato preparato un libro che raccoglie una serie di saggi critici sull’opera dell’artista.

“Aligi Sassu. Vent’anni dopo” è il volume a cura di Patrizia Foglia pubblicato - come recita il sottotitolo - “In ricordo di un Maestro” a vent’anni dalla scomparsa dell’artista sardo ma adottivo della Brianza, L’Archivio Aligi Sassu, in collaborazione con la Fondazione Aligi Sassu e Helenita Olivares di Lugano e con il patrocinio del Comune di Besana in Brianza, promuove una raccolta di saggi, a firma di alcuni tra i più attenti studiosi che ne hanno affrontato il percorso artistico ed umano. Il volume illustra ad ampio raggio i diversi aspetti della poetica di Sassu, dalla pittura alla scultura, al disegno, all’incisione, non tralasciando una riflessione sulla sua partecipazione politica testimoniata, oltre che dalla vicenda personale, anche nelle opere, su tutte “I martiri di Piazzale Loreto”. La vivacità della sua ispirazione gli ha consentito di affrontare anche l’illustrazione dantesca, con una serie di tavole che rendono omaggio al sommo poeta in chiave personale, analizzate nel volume in un saggio dedicato.

La copertina del volume

”Questo lavoro di ricerca si pone come obiettivo un’analisi dell’eredità dell’esperienza artistica e umana di Sassu, ponendo l’accento sulle peculiarità che ne hanno fatto una delle voci più sensibili del nostro Novecento - si legge nella nota che annuncia la pubblicazione -. Un ricco apparato iconografico accompagna i testi, consentendo una lettura approfondita e completa dei temi affrontati”. L’amore per la vita dell’artista è ciò a cui ““si ispira questo omaggio, non una mera celebrazione bensì un momento di riflessione su ciò che oggi resta della sua carica emotiva e del suo fare artistico”.

Il volume si inserisce in una serie di iniziative dedicate all’artista milanese e che si svolgeranno sino alla fine del 2021. Saggi di Patrizia Foglia, Sara Fontana, Renato Galbusera, Alessia Giglio Zanetti, Elena Pontiggia, Salvatore Ritrovato, Natalia Sassu Suarez Ferri, Giorgio Seveso. Presentazione di Carlos Julio Sassu Suarez.

