Monza Concerto Fausto Leali a favore Brianza per il cuore (Foto by Fabrizio Radaelli)

Tutto esaurito a Monza per Fausto Leali e Brianza per il cuore - FOTO FOTO - Teatro Manzoni di Monza tutto esaurito giovedì sera per l’evento Fausto Leali & Friends, alla seconda edizione, per sostenere l’associazione Brianza per il cuore. Il Cittadino era presente come media partner.

Teatro Manzoni di Monza tutto esaurito giovedì sera per l’evento Fausto Leali & Friends, alla seconda edizione, per sostenere l’associazione Brianza per il cuore. Sul palco insieme a Leali anche Morgan, Piero Cassano, Luisa Corna, Davide De Marinis, Silvia Cecchetti, Ale & Franz, Matthew Lee. Il Cittadino era presente come media partner. In teatro anche uno stand dedicato al bergamotto di Reggio Calabria (parte del ricavato a favore della onlus).



GUARDA TUTTE LE FOTO (VAI)

© RIPRODUZIONE RISERVATA