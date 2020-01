Teatro: “Un pomeriggio insieme” al Villoresi di Monza per scoprire il 2020 Domenica al teatro Villoresi di piazza Carrobiolo a Monza per “Un pomeriggio insieme” con musica dal vivo, cabaret, lirico e cineforum e ospiti a sorpresa. Alle 16, ingresso libero e brindisi finale.

È ancora tempo di auguri dalle parti del teatro Villoresi, che per celebrare il nuovo anno ha deciso di presentare uno spettacolo gratuito nella sala di piazza Carrobiolo a Monza. L’appuntamento è per domenica 19 gennaio.

“Un’occasione per festeggiare tutti insieme e raccontare gli eventi di ProCultura e del teatro Villoresi che avranno luogo nei prossimi mesi. Non mancare!” è l’esortazione: alle 16 sarà il direttore artistico Gennaro D’Avanzo a presentare “Un pomeriggio insieme” con musica dal vivo, cabaret, lirico e cineforum e ospiti a sorpresa.

È l’occasione soprattutto per raccontare che cosa ha in serbo il teatro per i prossimi mesi dopo il deciso rilancio di questa stagione. Ingresso gratuito e brindisi finale.

