Teatro: torna il Vimercate Ragazzi Festival (e sarà dal vivo) C’è un festival teatrale interamente dedicato ai ragazzi nell’estate 2020. E sarà dal vivo, o in presenza, come si dice nell’epoca coronavirus. Il 10, 11 e 12 luglio, con un programma ricco e intenso, torna il Vimercate Ragazzi Festival.

“Vimercate ha ospitato per anni uno dei più importanti Festival del teatro Ragazzi italiani. Questo appuntamento, ideato e organizzato dalla cooperativa Tangram per 25 anni, ha ospitato nel corso del tempo centinaia di spettacoli, tantissimo pubblico, operatori da tutta Italia. Per non disperdere questo prezioso patrimonio, si è formato un pool di associazioni che operano a livello territoriale, regionale, nazionale e internazionale che ha deciso di proseguire tale appuntamento, reimpostandolo su basi nuove e apportando nuove energie”.

Insomma: una grande tradizione tutta vimercatese risollevata dall’estinzione quattro anni fa e che non rinuncia nemmeno nel 2020 a esserci con il Vimercate Ragazzi Festival, Festival nazionale di teatro per le nuove generazioni. Ed esserci in presenza, cioè dal vivo. Succede dal 10 al 12 luglio grazie a Campsirago residenza, delleAli Teatro e Teatro Invito che hanno dato vita a “un nuovo Festival, con un nuovo nome, che non dimentichi l’esperienza passata, ma che guardi al futuro”.

“Il Festival non è solo una vetrina di spettacoli di compagnie di teatro ragazzi italiane - spiegano gli organizzatori - , ma anche una manifestazione legata ai luoghi e alla vita della città: teatro all’aperto su palchi ospitati nel borgo, animazioni nei parchi cittadini, laboratori artistici, spazi di promozione del tessuto associativo locale, artisti di strada, animazione del tessuto commerciale. Per tornare a vedere le strade di Vimercate piene di colore, piene di bambini, bambine, mamme, papà, arte, gioco e teatro”.

VENERDÌ 10 LUGLIO

ore 11.00 – PLEIADI-CAMPSIRAGO RESIDENZA in ALBERI MAESTRI KIDS (età: dai 4 anni)

ore 12.30 – PIC NIC DI BENVENUTO (solo per operatori accreditati)

ore 14.00 – INCONTRO PROFESSIONALE (solo per operatori accreditati)

ore 16.00 – TEATRO INVITO in POLLICINO (età: 4/8 anni)

ore 18.00 – TEATRO INVITO in POLLICINO (età: 4/8 anni)

ore 20.00 – PLEIADI-CAMPSIRAGO RESIDENZA in ALBERI MAESTRI KIDS (età: dai 4 anni)

ore 21.15 – TEATRO PAN in L’USIGNOLO O DELL’AMICIZIA (età: dai 6 anni)

ore 22.45 – FOSSICK PROJECT in L’AMMALIA FUOCO (tout publique)

SABATO 11 LUGLIO

ore 9.30 – MELARANCIO NATURALIS in 4 ELEMENTI COME CASA (età: dai 12 mesi)

ore 10.30 – PLEIADI-CAMPSIRAGO RESIDENZA in ALBERI MAESTRI KIDS (età: dai 4 anni)

ore 11.00 – MELARANCIO NATURALIS in 4 ELEMENTI COME CASA (età: dai 12 mesi)

ore 12.30 – NEWSROUND nuove idee in circolo

ore 16.00 – CIEOCIFA in TRE PICCIONI CON UNA FAVOLA (tout publique)

ore 16.30 – INTRECCI TEATRALI in LA FABBRICA DI BACI (età: dai 7 anni)

ore 17.30 – CIEOCIFA in TRE PICCIONI CON UNA FAVOLA (tout publique)

ore 18.00 – INTRECCI TEATRALI in LA FABBRICA DI BACI (età: dai 7 anni)

ore 21.15 – SCENAMADRE in TRE (tout publique)

ore 22.45 – FOSSICK PROJECT in L’AMMALIA FUOCO (tout publique)

DOMENICA 12 LUGLIO

ore 9.30 – DELLEALI TEATRO in PESCE PESCIOLINO (età: 1/5 anni)

ore 11.00 – DELLEALI TEATRO in PESCE PESCIOLINO (età: 1/5 anni)

ore 11.30 – GELMI RUGGIERO in CORPI AL VENTO (età: dai 12 anni)

ore 12.30 – PIC NIC AL PARCO (solo per operatori accreditati)

ore 15.00 – GELMI RUGGIERO in CORPI AL VENTO (età: dai 12 anni)

ore 16.15 – TEATRO VIAGGIANTE in LA FAMIGLIA MIRABELLA (tout publique)

ore 17.30 – FABER TEATER in IL CAMPIONE E LA ZANZARA (tout publique)

