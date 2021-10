Teatro, Manzoni “A tutto Verdi” con Finazzer Flory per l’Unione cieci e ipovedenti

Mercoledì 27 ottobre alle 21 andrà in scena il concerto «A tutto Verdi», che costituisce l’ultimo appuntamento del cartellone «Monza Music Week». In scena anche Massimiliano Finazzer Flory, evento a favore dell’Unione ciechi e ipovedenti per acquistare un elevatore da installare nella sede cittadina dell’Unione.