Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno: Mara Casasola, truccatrice del Teatro alla Scala (Foto by Cristina Marzorati)

Teatro: la cesanese che trasforma la diva in Tosca per la “prima” della Scala - VIDEO VIDEO - Grazie a Mara Casasola, truccatrice residente a Cesano Maderno, c’è un pizzico di Brianza nella prima della Scala di sabato 7 dicembre. È lei la professionista che trasforma la diva Anna Netrebko in Tosca.

Un pizzico di Brianza nella prima della Scala di sabato 7 dicembre. Perché la straordinaria bellezza di Tosca nasce anche dall’arte di una cesanese: è Mara Casasola, 40 anni, truccatrice del Teatro alla Scala di Milano che ha trasformato la grande diva dell’opera mondiale Anna Netrebko in Tosca.

LEGGI L’intervista completa è in edicola sul Cittadino Ed. Valle del Seveso

Sino a una manciata di anni fa Casasola abitava in corso Como, a due passi dal luogo di lavoro, poi ha detto basta al caos della città e si è trasferita a Cesano Maderno. Il lavoro, bellissimo, è rimasto lo stesso. Bambina e poi ragazza, la cesanese d’adozione era stata una figurante del teatro. «Una volta mi trovai accanto a Placido Domingo», ricorda.

LEGGI Dove vedere in Brianza la “prima” della Scala di Milano: la stagione apre con Tosca di Puccini

Cesano Maderno: Mara Casasola con la soprano Anna Netrebko

(Foto by Cristina Marzorati)

Il suo sogno? Fare la ballerina o l’archeologa. Poi, nel 2005, il destino le ha messo davanti una grande opportunità: lavorare dietro le quinte dopo aver frequentato l’Accademia della Scala: «Formavano truccatrici e addetti alle acconciature delle parrucche. Fu mia mamma, Graziella, a convincermi. Lei e mio papà Bruno, oggi entrambi scomparsi, hanno sempre creduto in me». E a ragione, visto che Mara non solo da 15 anni lavora costantemente per il trucco degli artisti del teatro milanese, ma ultimamente ha seguito i protagonisti delle “Prime”. Ed è anche docente.

Debutto nel 2017 con Annalisa Stroppa nell’“Andrea Chénier”, l’anno dopo con Ildar Abrazacov in Attila («Con l’uomo bisogna fare attenzione: il trucco c’è, ma non si deve vedere»).

Quest’anno Anna Netrebko, in una seduta di un’ora e mezza e rigorosamente nel suo camerino: «È una vera diva, a livello della Callas, è uno dei maggiori soprani degli ultimi 10 anni, ma è rimasta una persona molto umana». E Nel tempo libero? C’è Cesano Maderno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA