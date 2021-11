Teatro, i Legnanesi verso Seregno: «Non c’è stagione senza il San Rocco» Ripartono le stagioni teatrali e i Legnanesi tornano in calendario a Seregno al San Rocco dal 10 al 22 novembre con le date saltate nel 2020 e nuove serate.”Oggi più che mai, comprare biglietti teatrali assume un significato ancora più importante, a sostegno di un settore che ha sofferto e soffrirà per le conseguenze della pandemia”, dicono.

“Non c’è stagione teatrale senza il Teatro San Rocco e manchiamo davvero da tanto tempo, dalla primavera 2019. Chi avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe accaduto nei mesi a seguire...”. Parola dei Legnanesi che, come già anticipato nei giorni scorsi, riprendono il tour teatrale e a novembre recupereranno a Seregno le date saltate causa pandemia nel 2020 e nuove serate per una tradizione che in via Cavour si tramanda quasi ininterrottamente da 50 anni.

Diciotto mesi di attesa per oltre 7.000 spettatori: il palcoscenico del Teatro San Rocco di Seregno ospiterà la famiglia Colombo dal 10 al 21 novembre (la corrispondenza delle date per chi è già in possesso dei biglietti, confermando giorno della settimana e posto, è disponibile su http://www.teatrosanrocco.com/Legnanesi.html)

“Via i pensieri malinconici, manca davvero poco per tornare su questo palcoscenico e da questo pubblico che ci ha accolto sempre con straordinario entusiasmo. Aspettiamo trepidanti chi ha acquistato i biglietti per le date originarie, e, con altrettanta emozione, chi si sta accingendo a scegliere il teatro per festeggiare questa ripartenza. Oggi più che mai, comprare biglietti teatrali assume un significato ancora più importante, a sostegno di un settore che ha sofferto e soffrirà per le conseguenze della pandemia”.

Dopo Seregno, i Legnanesi torneranno in Brianza ad aprile 2022: il 30 aprile al Cineteatro San Luigi di Concorezzo.

