Suoni mobili 2021: 77 concerti in quattro province con Msuicamorfosi e Villa Greppi Torna la rassegna estiva di Musicamorfosi con Villa Greppi: 77 concerti dal 25 giugno al 14 agosto per l’edizione 2021 di “Suoni mobili”. Il Cittadino è media partner.

Una lunga nuotata traversata musicale attraverso quattro province a fianco del capodoglio simbolo dell’edizione 2021 dei “Suoni mobili”: è l rassegna estiva organizzata da Musicamorfosi insieme al Consorzio Villa Greppi di Monticello, che raccoglie 77 concerti e eventi in 48 giornate di live in 33 Comuni delle province di Monza Brianza, Lecco, Como e Milano.

“Suoni Mobili consolida la collaborazione con realtà internazionali di promozione musicale come Prohelvetia, Istituto Ramon Llull Barcellona e GOIB Isitut d’etudis balearics, e con altri festival affini per programma artistico e filosofia, tra cui le nuove sintonie con Lacmus Festival e Tremezzina Music Festival, l’inclusione di Note di Primavera di Lesmo e la rinnovata collaborazione con Vimercate Festival ed Estate Sforzesca, rassegna promossa dal Comune di Milano” si legge nella presentazione del progetto che dopo l’esordio del 25 giugno a Missaglia prosegue fino al 14 agosto.

Sotto la direzione creativa di Saul Beretta, “gli artisti internazionali si intrecceranno a importanti protagonisti della scena musicale italiana in un percorso musicale attraverso ricercate e uniche venue del territorio. Anche quest’anno, Suoni Mobili consolida la collaborazione con altri festival, affini per programma artistico e filosofia d’ideazione” come Lacmus Festival e Tremezzina Music Festival e di Note di Primavera di Lesmo, Vimercate Festival ed Estate Sforzesca a Milano.

«Siamo tornati per restare! Per suonare, abitare gli spazi sociali e spirituali dei nostri paesi, per tornare e creare occasioni di incontro per la comunità che abita il territorio. In tutta sicurezza – dichiara Saul Beretta – Suoni Mobili torna con oltre il doppio degli eventi rispetto all’anno scorso. L’edizione 2021 è dunque per noi un successo maturato nei mesi in cui non potevamo che stare fermi a immaginare e programmare»

Il programma di concerti si sviluppa tematicamente attorno ai due coordinate fondamentali: il multiculturalismo e l’inclusione. “L’incontro di una moltitudine di provenienze geografiche si concretizza nella valorizzazione dell’incrocio di culture e linguaggi musicali, con artisti da quattro continenti tra cui i paesi Estonia, Spagna, Canada, Messico, Colombia, Capo Verde, Senegal, Brasile e Portogallo e Svizzera con un focus speciale sulla Catalogna”. L’inclusione si declina invece attraverso l’accessibilità e lo spirito di partecipazione dei concerti di Suoni Mobili, invitando cittadini e turisti di ogni età o gusti musicali a divenire pubblico del Festival con i concerti itineranti di Musica Mobile quelli di Spiritual music, che invitano a una condivisione unica in luoghi sacri. Il Cittadino anche quest’anno è media partner della rassegna.

IL PROGRAMMA

Ven 25 giugno h 21.00 MISSAGLIA Monastero della Misericordia, via Misericordia 25 *Spiritual Music

BAROCCO/DIGITALE Tobias Preisig, Alberto Barberis, Elena Rivoltini, Synth Ethics

Sab 26 giugno h. 18.00 LESMO Villa Il Gernetto, Via Volta 26, Gerno

PHASE DUO Eloisa Manera violino e Stefano Greco dj/producer

Dom 27 giugno h. 21.00 LESMO Piazza Garibaldi, Peregallo

NEVER SEEN ORCHESTRA Civica Scuola di Musica di Lesmo diretta da Gianmaria Bellisario

Dom 27 giugno SETTIMO MILANESE Parco Farina, via Grandi 13

h.18.30 ELEPHANT CLAPS

h.21.30 ALBORAN TRIO

Mar 29 giugno h. 21.30 AGLIATE di CARATE BRIANZA Basilica dei Santi Pietro e Paolo, via Cavour 28 *Spiritual Music

RIDONAMI LA CALMA Sabina Maculli e Roberto Olzer

Mer 30 giugno h. 21.00 DESIO Musica Mobile

TEMPESTA DI PERCUSSIONI Tetè Da Silveira e Gino Carravieri

Mer 30 giugno h. 21.00 BEVERA di BARZAGO Santuario Santa Maria Nascente, via La Santa 3B *Spiritual Music

h.20.15 VISITA GUIDATA a cura di Francesca Matonico

h 21.00 BAGNO DI PERCUSSSIONI con Gennaro Scarpato

h 21.30 SPIRITUS SPIRITUS Tino Tracanna, Francesco D’Auria

Gio 01 luglio h. 18.30 LISSONE Musica Mobile davanti a Pacinotti e Da là dal pùnt

VIVA LA VIDA Quartetto di Brescia

Ven 02 luglio h. 21.30 ORENO VIMERCATE S. Michele Arcangelo, piazza San Michele 7 *Spiritual Music

THE SPIRITUAL WAY Dimitri Grechi Espinoza

Sab 03 luglio h. 18.00 LESMO Musica Mobile in via Volta Gerno

VIVA LA VIDA Quartetto di Brescia

Sab 03 luglio h 20.00 CASSAGO BRIANZA Mausoleo Visconti di Modrone, via S. Salvatore 2 *Spiritual Music

SPIRITUALE PSICHEDELICO Valerio Scrignoli e Nicoletta Tiberini

Sab 03 luglio h. 21.30 USMATE VELATE Villa Scaccabarozzi, via Cottolengo

CILLA CILLA Maria Moramarco, Adolfo La Volpe, Luigi Bolognese 9

Lun 05 luglio CASATENOVO Chiesina di Santa Margherita, via Giuseppe Parini *Spiritual Music

h 20.30-21.15-22.00 VOLVER Carlo Maver bandoneon e flauti

Lun 05 luglio h. 20.30-22.30 DESIO (Musica Mobile) in caso di maltempo a mar 06 luglio

CILLA CILLA Canti della Murgia Maria Moramarco trio

Mer 07 luglio h. 18.00 LESMO Musica Mobile nelle vie del centro

CILLA CILLA Canti della Murgia Maria Moramarco trio

Gio 08 luglio h 20.30 MILANO Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12

CILLA CILLA Canti della Murgia Maria Moramarco trio

Gio 08 luglio h. 21.00 LESMO Giardino Centro Anziani via Morganti 3

ALBACHIARA Quartetto Quartini

Gio 08 luglio h. 21.30 MONTESIRO di BESANA BRIANZA Azienda Agricola Brusignone, via A. de Gasperi 31

MR. BRICKS & THE RUBBLE American Juke Box, Rock ‘n Roll modernista

Ven 09 luglio h. 18.30 LISSONE Musica Mobile nei quartieri Bareggia e Pacinotti

BANDAKADABRA Delivery Music

Ven 09 luglio h. 21.30 MONTESIRO di BESANA BRIANZA Azienda Agricola Brusignone, via A. de Gasperi 31

BANDAKADABRA Figurini

Ven 09 luglio h 21.30 NIBIONNO Chiesa dei Santi Simone e Giuda, Via don Olimpio Monéta 7*Spiritual Music

STELLA ARIENTE Il Canto dello Spirito Maria Moramarco trio

Sab 10 luglio

h 18.30-20.00 BOSCO DELLE QUERCE DI SEVESO E MEDA

h 20.30 MEDA Piazza Municipio

POST / FUNERAL MUSIC / DANCER ENCORE Bandakadabra

Dom 11 luglio h. 18.30 CINISELLO BALSAMO via Picasso 15

TEATRINO AMBULANTE Le rumorose avventure di Petruska Damiano Giambelli, Andrea Baronchelli

Lun 12 luglio h. 18.00-20.30 DESIO Musica Mobile

BANDAKADABRA Delivery Music

Mar 13 luglio h 21.30 SEREGNO Parco Porada, via alla Porada

RUMBA DE BODAS Freakin’ funky

Mer 14 luglio h. 21.30 BARZAGO Piazza Giuseppe Garibaldi

THE JAZZ TRIO (CH) Standard Jazz non standard

Gio 15 luglio h 20.30 MILANO Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12

MISS SODADI (CH/CapoVerde) Beth e Patricia de Carvalho

Gio 15 luglio h 21.30 VILLASANTA Basilica Santa Anastasia, via Padre Reginaldo Giuliani 8 *Spiritual Music

PARADISO BEN TEMPERATO Phase Duo, Andrea Baronchelli, Elena Rivoltini, Roberto Olzer

Ven 16 luglio h 21.30 USMATE VELATE Villa Scaccabarozzi Belgioioso, via Cottolengo

ARIANNA PORCELLI SAFANOV Favole per Adulti

Sab 17 luglio dalle h 19.00 MONTICELLO BRIANZA Villa Greppi, via Monte Grappa 21

h. 19.00-19.30-20.00 Manon Parent solo h. 21.30 SING THE POSITION (punk version) Iannis Madafounis e Manon Parent

Dom 18 luglio LECCO Chiesa Beata Vergine del Rosario, via ai Poggi *Spiritual Music

h 11.00-12.00 IL SOFFIO DEI MANTICI Marco Santilli e Claudio Sartore

Dom 18 luglio h 21.30 VIMERCATE FESTIVAL Villa Sottocasa, via Galbusera 16

BLACKSTAR Giovanni Falzone Mosche Elettriche

Dom 18 luglio h 21.30 VIMERCATE FESTIVAL Palazzo Trotti, via Emilio Cereda

ARIANNA PORCELLI SAFANOV Favole per adulti

Lun 19 luglio h 20.30-22.30 DESIO Musica Mobile

BARACCONE EXPRESS

Lun 19 luglio h 21.30 OSNAGO Chiesa di Santo Stefano, via Sant’Anna 1 *Spiritual Music

A LOVE SUPREME Fabio Giachino organo e Gavino Murgia sax

Mar 20 luglio h 21.30 CASATENOVO Chiesa di San Carlo di Valaperta *Spiritual Music

A TRACE OF GRACE (Francia/Italia) Michel Godard serpentone barocco e Gavino Murgia voce e sax

Mer 21 luglio h 21.30 SEREGNO Chiesa di Sant’Ambrogio, via Tommaso Edison 64 *Spiritual Music

OFFERING una preghiera per John Coltrane Giovanni Falzone, Gavino Murgia, Michel Godard, Francesco D’Auria, Fabio Giachino

Gio 22 luglio h 20.30 MILANO Palazzo Reale, piazza del Duomo 12

ORLANDO (CH) Celine Hanni

Gio 22 luglio h 21.30 VEDUGGIO Chiesa San Martino Vescovo, viale Giovanni Segantini *Spiritual Music

AMOR SOSPESO Francesco D’Auria, Michel Godard, Fabio Giachino

Ven 23 luglio CREMELLA Piazza Oratorio di via Don Caccia

INVENZIONI A DUE VOCI

Sab 24 luglio h 21.30 BINZAGO di CESANO MADERNO Santuario di Santa Maria della Frasca Viale Santa Maria *Spiritual Music

ORLANDO (CH) Celine Hanni voce e arpa

Sab 24 luglio h 21.30 CORREZZANA via San Desiderio

FOUR ON SIX la più pazza formazione di Jazz Manouche d’Italia

Dom 25 luglio h 21.30 VERANO BRIANZA Nuovo Centro parrocchiale, via delle Rimembranze

VITA SPERICOLATA Giovanni Falzone tromba e Nadio Merenco fisarmonica

Lun 26 luglio h 20.30-22.30 DESIO Musica Mobile

SERENATE MARIACHI (Messico/Colombia)

Mar 27 luglio h 21.00 MILANO Estate Sforzesca Castello Sforzesco, Piazza Castello

BLACKSTAR SUITE Bandakadabra Giovanni Falzone Mosche Elettriche

Mer 28 luglio h 21.00 MILANO Estate Sforzesca Castello Sforzesco, Piazza Castello

CLAMOR! Maria Arnal e Marcel Bagès (Catalunya/Spagna)

Gio 29 luglio h 20.30 MILANO Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12

DUO RUUT (Estonia) Katariina Kivi e Ann-Lisett Rebane

Ven 30 luglio h 21.00 MEDA Santuario S. Crocifisso, Piazza Vittorio Veneto *Spiritual Music

MUSICA STELLARE Gabriele Cassone, Roberto Olzer, Elena Rivoltini, Gennaro Scarpato

Sab 31 luglio h 21.30 BULCIAGO Santuario dei morti dell’Avello, strada Consortile del Lavello *Spiritual Music

BLACKSTAR Giovanni Falzone Mosche Elettriche

Dom 01 agosto h 18.30 CORNATE D’ADDA Centrale Edison, Strada Alzaia 1 Carozzi

RAIZ E RADICANTO Musica mediterranea immaginaria

Dom 01 agosto h 21.30 CASATENOVO Piazza Don Sala

DUO RUUT (Estonia) Katariina Kivi e Ann-Lisett Rebane

Lun 02 agosto h 21.30 CASATENOVO Sagrato Chiesa di Rogoredo, via San Gaetano 60

RAIZ E RADICANTO Musica mediterranea immaginaria

Lun 02 agosto h 20.30-22.30 DESIO Musica Mobile

MODULATUS PROJECT (Brasile/Portogallo)

Mar 03 agosto h. 21.30 ARCORE Villa Borromeo D’Adda, Largo Vela 1

MODULATUS PROJECT (Brasile/Portogallo)

Mer 04 agosto h. 18.30 LISSONE Musica Mobile in Santa Margherita e nel Centro Cittadino

SERENATE MARIACHI (Messico/Colombia)

Mer 04 agosto h 21.00 DESIO Villa Tittoni, via Lampugnani 62

MARIA MAZZOTTA Amore Amaro tour

Gio 05 agosto h 21.30 VILLASANTA Villa Camperio, via Confalonieri 55

MODULATUS PROJECT (Brasile/Portogallo)

Ven 06 agosto h 21.00 DESIO Villa Tittoni, via Lampugnani 62

L’ANNO CHE VERRA’ Canzoni di Lucio Dalla Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite

Ven 06 agosto h 21.30 SIRTORI Fattoria Lanfranconi, via della Villa 3

NOCTURNO Vince Abbracciante fisarmonica

Dom 08 agosto h 21.30 SIRTORI Chiesina dell’Assunta, via Giovanni Besana 2 *Spiritual Music

TALISMAN Marco Mezquida, Martin Melendez, Aliex Tobias

Lun 09 agosto h 21.00 TREMEZZINA Parco Teresio Olivelli, via Statale 47, Tremezzo

MARTIN MELENDEZ & EVA FERNANDEZ con Lucia Fumero piano/tastiere e Juan Pastor contrabbasso (Catalunya/Spagna)

Mar 10 agosto h 21.00 TREMEZZINA Parco Teresio Olivelli, via Statale 47, Tremezzo

*LACMUS e Tremezzina Music Fest

RAVEL’S DREAMS (Spagna/Canada) Marco Mezquida con Louis Lortie

Mer 11 agosto h 21.00 TREMEZZINA Parco Teresio Olivelli, via Statale 47, Tremezzo

SPEAK LOW (CH/Svezia/UK) Lucia Cadotsch trio ft. Kit Downes

Gio 12 agosto h 18.30 MONZA Cappella Reale nella Reggia di Monza

OBSIDIAN (UK/Italia) Kit Downes solo organo (opening Andrea Baronchelli solo trombone

Gio 12 agosto h 21.30 CESANO MADERNO Villa Borromeo, via Borromeo 41

SPEAK LOW (CH/Svezia/UK) Lucia Cadotsch trio ft. Kit Downes

Ven 13 agosto h 21.30 OSNAGO Giardino della Scuola Materna, via Bergamo XXXX

EVA FERNANDEZ con Lucia Fumero piano/tastiere e Juan Pastor contrabbasso (Catalunya/Spagna)

Sab 14 agosto h 21.30 LECCO Piazza Garibaldi

EVA FERNANDEZ con Lucia Fumero piano/tastiere e Juan Pastor contrabbasso (Catalunya/Spagna)

© RIPRODUZIONE RISERVATA