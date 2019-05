“Summer Monza”, tre mesi di festa: si parte con corteo storico, cena in bianco, festa di San Giovanni (con fuochi artificiali) L’estate a Monza (dopo Monza Visionaria) inizia sabato 8 giugno con il corteo storico. Poi un calendario di iniziative per Summer Monza: la cena in bianco, la festa della musica, weekend ai Boschetti reali fino alla festa per il patrono San Giovanni, il 24 giugno (coi fuochi d’artificio).

Il punto di partenza? Il Corteo storico, da cartellone, ma l’assessore alla Cultura e al turismo Massimiliano Longo assicura che il vero esordio dell’estate monzese c’è già stato ed è la spettacolare esperienza di Monza Visionaria alla sua nuova edizione.

Prima o dopo che sia, la nuova stagione di Summer Monza si prepara a iniziare: lo farà sabato 8 giugno con il tradizionale Corteo storico, dalle 16 e poi alle 21 in centro, dedicato quest’anno al 1407 e a Estore Visconti acclamato Signore di Monza. La conclusione in serata con il volo della colomba teodolindea in piazza duomo (in caso di pioggia tutto rinviato al giorno dopo). La rievocazione quest’anno sostiene Croce rossa italiana - Comitato di Monza per l’acquisto di due nuove ambulanze.

E poi.

Cena in bianco. Domenica 16 giugno – ore 20

Una cena sotto le stelle in un luogo a sorpresa che sarà svelata solo una settimana prima dell’evento. Il dress code è il total white e la partecipazione è gratuita scrivendo a cenainbiancomonza@gmail.com. Info sulla pagina Facebook Cena in bianco Monza.

La lezione di Sgarbi. Giovedì 20 giugno - ore 21 - Piazza Roma - Portici Arengario

Torna a Monza Vittorio Sgarbi per una delle sue lectio magistralis. L’appuntamento con il pubblico - a metà tra uno spettacolo e una vera e propria conferenza, scrive il Comune – sarà dedicato alle bellezze e al patrimonio monumentale e architettonico della città, spaziando tra storia, arte e letteratura.

Festa della musica. Venerdì 21 giugno - ore 21 - Piazza Roma - Portici Arengario

Sul palco saliranno Livio dei Camaleonti, Paky dei Nuovi Angeli, Dario Baldan Bembo (che presenterà in anteprima la canzone dedicata al Monza Calcio, Elisabetta Viviani, Gatto Panceri. Da Sanremo Rock Andrea Belfiori, The Wox e il vincitore dell’edizione di quest’anno del concorso sanremese che si svolgerà il 7 giugno al Teatro Ariston. Cabaret con Edoardo Romano dei Trettré e Alberto Fortis. In collaborazione con Aiccre (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).

Weekend ai Boschetti Reali. Sabato 22 giugno e domenica 23 giugno- ore 21

In occasione del fine settimana precedente la festa di San Giovanni, i Boschetti Reali saranno scenario di attività e iniziative dedicate a grandi e bambini: giochi, fiabe, musica, scienza, folletti e burattini saranno i protagonisti di un programma pensato per le famiglie.

San Giovanni. 24 giugno, San Giovanni Battista il patrono

Conferimento dei «Giovannini d’oro» lunedì 24 giugno alle 12 ai portici dell’Arengario. Alle 18 all’arengario concerto del giovane talento sud coreano Sae Yoon Chon, vincitore del primo premio al Concorso pianistico internazionale di Dublino 2018. In collaborazione con Gioventù Musicale Italiana. Alle 22 all’ex ippodromo del parco i fuochi d’artificio che avranno come tema l’Italia.

Festival dell’Operetta. Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 giugno - ore 21 - Piazza Roma - Portici Arengario

Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno si replicano le tre serate dedicate all’operetta con la Compagnia Italiana di Operette di Elena D’Angelo per la produzione del Gruppo da Camera Caronte. Scenografie raffinate, personaggi in costume, un’orchestra dal vivo saranno gli ingredienti fondamentali delle serate, capaci di regalare emozioni musicali originali e di grande qualità.

Il programma proseguirà a luglio con Musica nei Chiostri, Nonsoloclown in piazza Trento, Boschetti Street Food. Intanto, da giugno ad agosto, via al cinema sotto le stelle nel cortile dell’Isa alla Reggia.

