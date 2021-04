Si torna al cinema: il video (ironico) dei lavoratori di The Space che si allenano Come allenarsi al ritorno nelle sale cinematografiche? Lo raccontano i dipendenti di The Space in un video ironico fatto tra le pareti di casa. In attesa del 26 aprile.

The Space cinema scalda i proiettori: la catena di multisale come gli altri cinema può contare sulla riapertura in zona gialla a partire da lunedì 26 aprile con contingentamento dei posti e obbligo di mascherine. Ed così che i dipendenti del circuito hanno deciso di realizzare “The Space workout”, l’allenamento al rientro tra le pareti domestiche.

Il pubblico è la famiglia o gli amici, la sala è il soggiorno e il bar è la cucina, ma non mancano la divisa ufficiale in nero e arancione, il sorriso e, soprattutto, i pop corn. “I dipendenti del circuito hanno così risposto alla chiamata dell’azienda che si è rivolta all’intero organico chiedendo di raccontare in un video ironico di pochi secondi la voglia di tornare al lavoro, dopo i mesi di chiusura dettata dall’emergenza sanitaria” scrive The Space, che ha in Italia 36 strutture e conta oltre mille dipendenti.

