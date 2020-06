Sfonda una porta alla stazione di Seregno, finisce la serata in caserma Un uomo di 56 anni ha sfondato una porta alla stazione ferroviaria di Seregno: portato in caserma, è stato denunciato a piede libero.

Spacca la porta dell’ufficio controllo della stazione di Seregno e finisce la serata alla caserma dei carabinieri. Con una denuncia per danneggiamenti. Il protagonista è un 56enne italiano che per motivi non chiari (definiti futili) ha fondato il vetro dell’ingresso dell’ufficio. Fermato dai militari e portato in caserma per accertamenti, è stato denunciato a piede libero.

