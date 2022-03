Seregno, nella galleria civica la collettiva “Arte al profumo di mimosa”: espongono 29 donne La mostra per la festa della donna è entrata nella tradizione della Fas, anche se negli ultimi due anni, causa covid è stata in parte sospesa. Resterà fino al 13 marzo

In prossimità dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, a Seregno sabato 5 marzo, alle 18, in galleria civica Mariani di via Cavour, La Fas (famiglia artistica seregnese) e l’amministrazione comunale hanno proposto la mostra evento “Arte al profumo di mimosa”, una selezionatissima collettiva alla quale partecipano ventinove artiste seregnesi, e non solo che resterà impaginata fino al 13 marzo.

La mostra per la festa della donna è entrata nella tradizione della Fas, anche se negli ultimi due anni, causa covid è stata in parte sospesa. Solo lo scorso anno si è svolta per la prima volta all’aperto con la affissione per le strade cittadine di ventisette grandi manifesti, che avevano riscosso notevole apprezzamento da parte del pubblico. Alla collettiva partecipano le artiste già invitate all’edizione annullata nel 2020 e all’iniziativa dei manifesti dello scorso anno: Valeria Angelini, Nicoletta Arbizzoni, Rita Bagnoli, Miri Brigo, Giovanna Camera, Laura Croci, Annamaria Fino, Federica Mandelli, Camilla Molteni, Angelica Negretti, Brigida Negretti, Francesca Scarfiello, Sandra Trabattoni, Grazia Vismara. A loro si sono aggiunte BettyBellù, Carmen Caimi, Caterina Calzaferri, Mariangela Colacitti, Averil Cooper, Sabrina Lissoni, Marinella Riva, Tiziana Trezzi, Aurora Vettori. Ogni artista è presente con una singola opera, con l’eccezione delle icone di Carmen Caimi, che sono state pubblicamente esposte in rare occasioni.

Alla mostra, sono abbinate anche alcune performance poetiche di Domenica Alati, Myrna Bongini, Mariella Caspani, Monica Orsi e Maria Altomare Sardella. La mostra è corredata da due cataloghi. Le artiste presenti sono state presentate dal critico d’arte Pasqualino Colacitti.

