Seregno: ”Alle cinque da me”, appuntamento al teatro San Rocco con la coppia De Laurentis-Dighero E’ una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna. Le musiche sono della Banda Osiris

L’ultima commedia di recupero delle quattro rinviate a causa pandemia e delle chiusure forzate dei teatri, relativa alla stagione di prosa, 2020-21, la 48ma consecutiva, del teatro San Rocco di Seregno, è in programma mercoledì 30 e giovedì 31 marzo, alle 21.

All’appello manca “Alle cinque da me” di Pierre Chesnot, regia di regia Stefano Artissunch; musiche Banda Osiris. E’ una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna. Lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo ed Ugo Dighero che, invece, dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna.

Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali.

Alle cinque da me è una macchina del divertimento, che conquista il pubblico con un finale a sorpresa inaspettato! La coppia Gaia De Laurentis-Ugo Dighiero ritorna al San Rocco a distanza di quattro anni esatti, dopo essere stata protagonista di successo sempre in una commedia di Chesnot “ L’inquilina del piano di sopra”, la cui interpretazione era piaciuta all’autore, tanto che lo stesso ha pensato a loro come interpreti e ha voluto “omaggiarli” scrivendo una scena appositamente per loro. Le prenotazioni sono in corso al botteghino del teatro San Rocco di via Cavour, telefono 0362-230.555, tutti giorni dalle 20 alle 21.30,sabato dalle 18 alle 21.30 e domenica dalle 20 alle 21.30

