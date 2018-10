Scultura digitale per raccontare le “Cicatrici”: B.Live - Bullone in mostra alla Triennale di Milano - VIDEO

Alla Triennale di Milano in mostra per dieci giorni le opere realizzate dai ragazzi di B.Live - Bullone con il laboratorio di stampa 3D del Politecnico. La Venere di Milo e il David di Michelangelo per raccontare le “Cicatrici”.