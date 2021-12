Sanremo 2022, al Festival anche i brianzoli Irama e Iva Zanicchi Ci sono anche il monzese Irama e la lesmese Iva Zanicchi tra i i big dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo: tutti i cantanti selezionati da Amadeus per la rassegna di febbraio.

“Sto tornando” ha scritto senza aggiungere altro il cantautore Irama un po’ prima delle 21 di sabato 4 dicembre. Più o meno l’ora in cui il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, Amadeus, annunciava l’elenco dei big che saliranno sul palco della rassegna della musica italiana dall’1 al 5 febbraio: ci sarà anche lui, il cantante che lo scorso anno era tra i protagonisti dell’edizione Covid in cui non ha potuto cantare dal vivo, a causa di un positivo nel suo entourage, ma che ha partecipato con i video registrati nelle prove.

Il monzese a settembre ha incassato il terzo disco di platino proprio per il singolo dello scorso anno, “La genesi del tuo colore” e adesso si prepara a tornare in gara, confidando di potersi esibire come gli altri in live. Così farà anche un’altra brianzola, la lesmese Iva Zanicchi, tra i senior della competizione dei fiori come Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Con loro ci saranno anche Elisa e Donatella Rettore (in gara in coppia con Ditonellapiaga), Noemi e Le Vibrazioni, poi La Rappresentante di lista ed Emma, Michele Bravi e Achille Lauro, Fabrizio Moro e Giusy Ferreri. Ancora: Dargen D’Amico, Sangiovanni, Rkomi e Mahmood affiancato da Blanco, GIovanni Truppi, Aka7ven, Highsnob e HU, Ana Mena e Giovanni Truppi.

