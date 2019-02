Sanremo 2019, Irama tra i migliori dopo la prima serata: il video di “La ragazza col cuore di latta” Irama in fascia blu, tra i migliori, dopo la serata d’esordio di Sanremo 2019 nel primo festival da big. I ventiquattro ora si dividono in due gruppi: il monzese torna in scena mercoledì. Intanto ha presentato il video di “La ragazza col cuore di latta”.

Mancavano pochi minuti all’1 di notte quando Irama ha debuttato nel suo primo Sanremo da big all’apertura del festival numero 69 della canzone italiana, martedì. Codice 22 (su ventiquattro che si sono esibiti) e alla fine un posto nella “zona blu” della prima classifica: un posto nei piani alti, tra quelli che sono piaciuti alla giuria demoscopica. Insieme a Daniele Silvestri, Ultimo (l’altro super favorito), Loredana Berté, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Nek, Il Volo. Sono stati i loro ritratti (creati dall’art director Livia Massaccesi) a riempire la fascia alta.

Achille Lauro, Mahmood, Einar, Nino D’Angelo, Ex Otago e, abbastanza incredibilmente, Motta, The Zen Circus e Ghemon sono in zona rossa. Tra color che sono sospesi in fascia gialla ci sono Arisa, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Patty Pravo con Briga, Federica Carta e Shade, Anna Tatangelo, Negrita, Paola Turci.



Sanremo 2019 Irama prima serata



Il programma della seconda serata prevede l’esibizione di dodici artisti e Irama non ci sarà. In gara Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè, Federica Carta e Shade, Ex-Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci. Tra gli ospiti Marco Mengoni e Tom Walker, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Michele Riondino e Laura Chiatti (per presentare il film Un’Avventura sulle note di Lucio Battisti), Pio e Amedeo. E poi Michelle Hunziker e Pippo Baudo.

Irama tornerà sul palcoscenico dell’Ariston mercoledì. Intanto ha presentato il video della canzone in gara “La ragazza col cuore di latta”.

