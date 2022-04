Rossini Art Site, a Briosco è già tutto pronto per Pasquetta Il sito artistico e culturale di Briosco ha inaugurato la nuova stagione con un evento dedicato ai bambini. Lunedì 18 aprile Rossini Art Site ospiterà il consueto appuntamento di Pasquetta: sarà possibile ordinare delle lunch bag per consumare un vero e proprio “Dejeuner sur l’herbe”.

Domenica 10 aprile ha riaperto le sue porte il Rossini Art Site di via Col del Frejus a Briosco. Il parco museo ha inaugurato la stagione 2022 con “Disegniamo l’arte” ovvero un’attività per famiglie con bambini dai 3 anni in su.

Lunedì 18 aprile il sito ospiterà poi il consueto appuntamento di Pasquetta: sarà possibile ordinare delle lunch bag per consumare un vero e proprio “Dejeuner sur l’herbe”. Tra le novità della stagione 2022 la “Guida alle opere“ per la visita libera in autonomia ovvero un opuscolo esplicativo delle sculture esposte nel parco artistico a cura di Francesca Guerisoli.

