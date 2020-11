Premio letterario Brianza 2020: vince Sabrina Campolongo con “Il Figlio”, tutti i riconoscimenti

Premiazione in streaming: in senso orario Gregory Bonalumi, Gianna Parri, Valentina Nuccio, Cocco e Magella, Sabrina Campolongo (Foto by Fabrizio Radaelli)

È andato alla monzese Sabrina Campolongo autrice de “Il Figlio” (editore PaginaUno) il Premio Brianza 2020, quindicesima edizione del concorso letterario promosso dall’associazione Mazziniana Italiana con il Comune di Monza. La premiazione sabato è stata mandata in diretta streaming su radio Binario 7.

Secondo classificato il giallo di Cocco e Magella “La Sposa del lago” (Marsilio), terzo posto per Valentina Nuccio all’esordio con “Terra d’Ombra Bruciata” (Le Mezzelane). Premio della critica a Giorgio Fontana con “Dopo di noi”, menzione speciale a Raffaella Musicò “Con la paura ci mangiamo la notte”, premio per i saggi a Edi Minguzzi e Cesaretti per la trilogia dei dizionarietti di latino, greco e miti classici e premio alla carriera a Ketty Magni.

«Questo virus ha stravolto le nostre abitudini - ha spiegato il sindaco Dario Allevi, nel suo messaggio di saluto - ma sono contento che non abbia impedito di celebrare la quindicesima edizione di un premio che dimostra la vitalità culturale di questo territorio. È un premio che piace perché aperto al territorio, valorizza gli autori editi e inediti, coinvolge le giurie popolari di gruppi di lettura sul territorio e i ragazzi delle scuole».

«Quest’anno abbiamo letto un numero considerevole di libri di buon livello - spiega Gianna Parri, presidente dell’Associazione Mazziniana di Monza, presidente della giuria tecnica - ci auguriamo di avere offerto ai lettori tre buoni testi, ognuno con le proprie caratteristiche».

La giuria popolare, formata da una settantina di grandi lettori dei gruppi di lettura del territorio, ha decretato vincitrice la scrittrice monzese Sabrina Campolongo con il romanzo “Il figlio” (edito da Pagina Uno). Il figlio è Tommaso Manfré, vissuto sempre all’ombra del padre, il grande attore Ottavio. Quando quest’ultimo decide di uscire di scena, Tommaso non può che fare i conti con il suo passato.

La diretta condotta da Greg Bonalumi, direttore amministrativo del Binario 7, ha visto come primi protagonisti gli autori dei racconti inediti. La giuria tecnica ha selezionato nell’estate una terna che è stata sottoposta agli studenti del liceo linguistico Mosè bianchi, Parini di Seregno e Mapelli di Monza che hanno decretato il risultato finale.

Vincitrice per i racconti inediti Daniela Quadri con “1899-A mio nonno”, un emozionante racconto di chi ha vissuto la Grande guerra.

La novità di questa edizione è la pubblicazione di un’antologia dei racconti inediti premiati negli ultimi 5 anni: “I racconti del Premio Brianza 2015-2020” sono 230 pagine che contengono i racconti finalisti di quest’anno, una sintesi di un romanzo breve fuori concorso e i migliori racconti degli ultimi anni.

Il volume sarà messo in vendita al prezzo speciale di 10 euro e tutto il ricavato andrà ad alimentare un progetto educativo di Fondazione Monza e Brianza per i ragazzi che possono trovarsi in difficoltà a seguire le lezioni a distanza per mancanza di mezzi tecnici adeguati . Si potranno trovare dal 25 novembre da “Libri&Libri” in via Italia, “Il Libraccio di via Vittorio Emanuele”, “Virginia & Co” di via Rota 11 , “ Il libro è” di Lissone via Loreto 35.

Il premio è organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana con il Comune di Monza, il patrocinio della Provincia Mb, dei comuni di Lissone, Bernareggio e Aicurzio, il sostegno di BrianzAcque e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

