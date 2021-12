Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Poesia: il monzese Taddei premiato con il riconoscimento dedicato a Mario Provino Il poeta monzese Alessandro Taddei, 23 anni, riceve il Premio Internazionale per le arti, la letteratura e la cultura “Mario Provino”. Cerimonia in programma giovedì 30 dicembre a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara.

C’è anche il giovane poeta monzese Alessandro Taddei tra coloro che riceveranno il Premio Internazionale per le arti, la letteratura e la cultura “Mario Provino”. La cerimonia di premiazione è in programma alle 10 di giovedì 30 dicembre a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, nell’aula magna dell’Università dell’Adriatico - Ecampus, ateneo che, insieme alla famiglia Provino, ha istituito il premio.

A presiederlo è stato chiamato il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, che, annunciando i vincitori, ha dichiarato: «Abbiamo scelto personalità di primo piano nel panorama nazionale tra arte, letteratura e cultura, per ricordare un uomo straordinario, dedito al lavoro e alla famiglia, integerrimo e attento ai fenomeni culturali e imprenditoriali non solo locali».

Il libro di Alessandro Taddei

Taddei, 23 anni, collaboratore di #CulturaIdentità e curatore per il web magazine dell’omonima associazione della rubrica “Pillole di Brianza”, lo scorso settembre ha dato alle stampe il suo primo libro di poesie “Anche Apollo beve mirto” (Edizioni Montag).



«Sono onorato di ricevere questo premio - ha spiegato - Scoprire che ‘Anche Apollo beve mirto’ sia riuscito a suscitare un simile interesse mi riempie di gioia e mi imbarazza allo stesso tempo, e sapere dell’esistenza di realtà dove spazi propri e riconoscimenti non sono preclusi ai più giovani, credo sia per tutti, guardando al futuro, un’iniezione di speranza».

