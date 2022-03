Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Parco di Monza e Giardini reali: la primavera diventa un contest su Instagram con #Fioritureinreggia Il Consorzio invita i frequentatori del parco di Monza e dei Giardini reali a condividere le immagini più suggestive e colorate della primavera su Instagram con l’hashtag #Fioritureinreggia.

La natura si risveglia e il Consorzio invita i frequentatori del parco di Monza e dei Giardini reali a condividere le immagini più suggestive e colorate sui social: è la primavera la protagonista del nuovo Instagram Photo Contest sull’onda dall’hashtag #Fioritureinreggia sul canale Instagram @reggiadimonza.

Il contest fotografico è in programma da lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera, a domenica 15 maggio 2022.

“Visto il grande successo riscosso dal foliage autunnale e dalle fioriture primaverili dello scorso anno, ci rivolgiamo ancora una volta ai nostri visitatori per immortalare il risveglio della natura in questo 2022 - dice Dario Allevi, Sindaco di Monza e Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco - Queste iniziative hanno lo scopo di valorizzare e promuovere l’immagine del Complesso monumentale. Vogliamo che tutti coloro che parteciperanno si sentano protagonisti del progetto una Reggia per tutti”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i possessori di un profilo Instagram. Per prendere parte al Photo Contest i partecipanti, che devono essere titolari di un profilo pubblico, dovranno: caricare una foto sul proprio profilo Instagram; seguire e taggare il profilo @reggiadimonza e inserire gli hashtag: #ReggiadiMonza e #FioritureinReggia. Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare.

Si vince anche: in regalo al primo classificato cinque biglietti per visitare la Villa Reale e un volume della Reggia. Al secondo tre biglietti e il volume. Al terzo 2 biglietti. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

