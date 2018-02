Musica, Ultimo da Sanremo giovani 2018 a Giussano Ha vinto Sanremo giovani da favorito, ora Ultimo si gode la fama guadagnata in riviera con un instore che domenica 18 febbraio fa tappa a Giussano.

L’appuntamento è per le 17 al centro commerciale di via Prealpi 41. Ultimo, al secolo il 22enne Niccolò Moriconi, ci arriva dopo il bagno di folla con le oltre mille persone presenti al debutto di Roma. In programma il firma copie del nuovo “Peter pan”, il secondo lavoro pubblicato il 9 febbraio con anche “Il ballo delle incertezze” con cui ha vinto il festival. Per partecipare occorre avere una copia del cd.

IL VIDEO DEL BALLO DELLE INCERTEZZE

“Peter Pan è un album che risalta le fragilità dell’uomo. Come sempre nelle mie canzoni - racconta Ultimo - sono i punti deboli quelli forti. Immaginatelo così: c’è un osservatore e il quadro (osservato appunto). L’osservatore pian piano si avvicina al quadro; da due metri ad uno, da uno a mezzo metro, ecc ecc... fino a ritrovarsi con l’occhio attaccato alla tela del disegno. Ed è proprio in quel momento, quando ha solo un colore davanti, che comprende il senso dell’opera. Ecco: quest’album ha il compito di “zoommare” (passatemi il termine), sulle cose già piccole della vita, fino a farle diventare piccolissime... fino a farle diventare noi”.

Classe ’96, ha studiato pianoforte e poi si è cimentato con i primi testi affiancando nel tempo il suo essere cantautore alla musica hip hop. Ha vinto così, nel 2016, il contest più importante del genere iniziando la collaborazione con la Honiro. Il 6 ottobre 2017 il suo primo album “Pianeti” in 24 ore ha raggiunto la seconda posizione della classifica di iTunes. A gennaio in tre giorni ha registrato il sold out per le due date del tour a Milano e Roma.

Dopo l’instore di Giussano, il tour continua il 19 febbraio al Mondadori Megastore di Milano e poi a Trevi (23 febbraio), Porto Sant’Elpidio (24), Cassino (25), Catania (28) e a marzo a Bologna (1), Calenzano (2), Pontecagnano (3), Benevento (8), Villesse (9), Gorizia (10), Conegliano (11), Torino (17), Piacenza (18), Catanzaro (21), Grosseto (23), Reggio Emilia (24), Casale Monferrato (25).

A maggio le date del Peter Pan Tour. Le date sulla pagina facebook ufficiale.

