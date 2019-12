Musica, Sofia vince X Factor 13: i finalisti in ologramma alla Villa reale di Monza Villa reale e Forum di Assago mai così vicini: nella sera della finalissima X Factor ha cavalcato ancora la tecnologia che ha permesso di riunire in una performance olografica i quattro finalisti con i colleghi di live ospiti della Reggia di Monza (in versione natalizia).

Villa reale e Forum di Assago mai così vicini. Monza è stata protagonista anche della serata finale di X Factor, dopo aver ospitato gli otto live all’X Factor Dome di viale Stucchi, ancora una volta grazie alla tecnologia. Come con Gianna Nannini a Berlino, i quattro finalisti del talent di Sky si sono uniti in una performance olografica ai loro dodici colleghi eliminati nel corso delle puntate, ospiti della Reggia. Tutti insieme nel salone della Villa reale hanno inaugurato l’ultimo show in una versione delicata di Ordinary World dei Duran Duran a coronare i mesi passati insieme in Brianza.

Poi Sofia, Booda Sierra e Davide Rossi sono tornati fisicamente ad Assago e hanno aperto la finalissima di X Factor 13, insieme ad Alessandro Cattelan, con l’opening sulle note di The Heavy Entertainment Show del super ospite Internazionale Robbie Williams.

Dopo il “best of” (un medley delle tre migliori interpretazioni), una nuova esibizione con l’ex Take That e gli inediti il televoto ha incoronato Sofia Tornambene, la sedicenne della squadra di Sfera Ebbasta ultra favorita della vigilia. A completare il podio i due gruppi di Samuel: secondi i Booda, terza La Sierra. Quarto Davide Rossi di Malika Ayane.

