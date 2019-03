Musica, Parole al Vento a Villasanta omaggia Lolli, Ciampi e Pino Daniele Venerdì 8 marzo secondo appuntamento con Parole al Vento a Villasanta: i cantautori Paolo Capodacqua, Peppe Fonte e Marco Massa omaggiano Lolli, Ciampi e Pino Daniele.

Un mese fa il debutto di successo col trio Servillo-Girotto-Mangalavite, tre nuovi illustri esponenti della canzone d’autore tributano un omaggio ai maestri dando vita a uno spettacolo in cui proporre ciascuno il proprio mondo poetico, con una particolare attenzione all’universo femminile, per festeggiare la Giornata internazionale della Donna. La serata è ideata in collaborazione con L’Isola che non c’era, Carta da musica e il Premio Ciampi Città di Livorno. L’ingresso sarà gratuito per tutte le donne.

La rassegna è ideata e prodotta da Ah-um e Controluce con la collaborazione del Comune di Villasanta (Mb) e il sostegno di Fondazione Cariplo. Venerdì 8 marzo, ore 21.30, ingresso 10-15 euro.

Terzo appuntamento in calendario il 16 aprile: alle 21 con Neri Marcorè e Edoardo De Angelis in Due amici dopo cena (Tra chiacchiere e canzoni).

