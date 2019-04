Musica: Neri Marcorè e De Angelis all’Astrolabio di Villasanta per la rassegna Parole al vento Neri Marcorè all’Astrolabio di Villasanta per un nuovo capitolo della rassegna “Parole al vento” organizzata da Ah-Um con la coop Controluce. Negli spazi di via Mameli martedì 9 aprile arriva l’attore accompagnato da Edoardo De Angelis con lo spettacolo “Due amici dopo cena”.

Neri Marcorè all’Astrolabio di Villasanta per un nuovo capitolo della rassegna “Parole al vento” organizzata da Ah-Um con la coop Controluce. Negli spazi di via Mameli martedì 9 aprile arriva l’attore accompagnato da Edoardo De Angelis, storico fondatore negli anni Settanta della scuola romana al mitico Folkstudio.

De Angelis e Marcorè porteranno in scena lo spettacolo “Due amici dopo cena” (inizio live alle 21, ingresso 12-15 euro): “Due chitarre, una bottiglia di vino, fogli e spartiti sparsi sul tavolo, tra chiacchiere e canzoni, come per l’appunto può essere un incontro tra due buoni amici dopo cena”. Non si tratta di un vero e proprio concerto - scrivono gli organizzatori - ma piuttosto di una riunione tra due vecchi amici. Il risultato? “Una simbiosi perfetta tra gli artisti sul palco e gli spettatori presenti in sala”.

«Espressione naturale di una vera e profonda amicizia, nata e cresciuta spontaneamente e diventata forte come la pianta di un bosco» ha detto De Angelis. Biglietti in prenotazione alla mail astrolabio.controluce@gmail.com

