Musica, lotteria online per Tomorrowland al parco di Monza: quattro biglietti in palio Due coppie di biglietti, ormai introvabili da mesi, per la tappa italiana di Tomorrowland nel parco di Monza sono in regalo a Vimercate con una lotteria online promossa da Nilox. All’evento anche Albertino, Selton, Malaa e Elements of Life.

Due coppie di biglietti, ormai introvabili da mesi, per la tappa italiana di Tomorrowland nel parco di Monza sono in regalo a Vimercate.

È l’iniziativa promozionale lanciata in settimana dalla Nilox, marchio italiano di tecnologia per la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet che ha sede all’Energy Park, che, come official partner dell’evento che il prossimo 28 luglio darà spettacolo per una notte nel Parco, ha aperto sul suo sito internet una lotteria per ottenere quattro biglietti d’ingresso.

LEGGI Musica: tutto esaurito al parco di Monza per il Tomorrowland di luglio 2018

Monza, Tomorrowland 2018: Albertino

“Unite with Tomorrowland” è uno dei maggiori appuntamenti di musica elettronica al mondo, per la prima volta viene organizzato in Italia e il 28 luglio a Monza, in contemporanea con altri 7 Paesi nel mondo e soprattutto il principale evento “Tomorrowland” in Belgio, proporrà una notte con alcuni dei migliori dj in circolazione.



Quando sono stati messi in vendita i biglietti per i 17mila posti disponibili sono andati tutti esauriti in poche ore e ormai da tempo è pressoché impossibile trovare degli ingressi disponibili. Ma fino al 30 giugno c’è la possibilità registrarsi sul sito di Nilox per poter partecipare all’estrazione di due coppie di biglietti validi per l’appuntamento al Parco di Monza. L’iniziativa è di promozione del marchio e per poter partecipare al concorso, l’unico requisito necessario è essere maggiorenni. Tutte le informazioni sulle modalità di adesione sono pubblicate sul sito internet.

Intanto si arricchisce la line up. Annunciati il dj-producer francese Martin Solveig, il collega Klingande, il tedesco mascherato Claptone, il belga Yves V e l’italiano Mike Dem, il palco ospiterà anche Malaa (un altro autore mascherato) e Elements of Life (duo di Firenze) e poi Albertino, direttamente da Radio DeeJay, e i milanes-brasiliani Selton per assicurare oltre 10 ore di musica live.



Monza, Tomorrowland 2018: Elements of Life

Monza, Tomorrowland 2018: Malaa

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA