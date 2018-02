Musica, Feltrinelli ancora rap: a Monza arriva Madman La Feltrinelli di Monza continua a parlare in rima e, dopo Sfera Ebbasta e Nitro, domenica ospita Madman. Il rapper pugliese è fresco di nuovo disco: venerdì ha pubblicato l’album di inediti “Back home”.

La Feltrinelli di Monza continua a parlare in rima e, dopo Sfera Ebbasta e Nitro, domenica ospita Madman. Il rapper pugliese, 30 anni (vero nome Pierfrancesco Botrugno), è fresco di nuovo disco: venerdì ha pubblicato l’album di inediti “Back home”. Era stato anticipato dai brano tutto d’un fiato “Trapano” (Prod. Pherro), singolo certificato Oro da Fimi/GfK Italia un mese dopo la sua uscita (novembre 2017), e “Centro” feat. Coez. Nel disco presenti anche Gemitaiz e Priestess.

Con la pubblicazione per Tanta roba Label/Universal Music Italia, è cominciato anche l’instore tour. Via da Varese e Milano, poi Genova e Torino (3 febbraio).

Domenica 4 febbraio alle 14 appuntamento in via Italia a Monza (per partecipare all’evento al primo piano occorre acquistare il cd) e poi alla Mondadori del Centro di Arese.

Da lunedì Firenze e Lucca (5/02), poi Latina e Roma (6/02), Napoli e Salerno (7/02), Bari e Lecce (8/02), Bologna e Forlì (9/02), Verona e Padova (10/02), Palermo (11/02) e Catania (12/02).

