Musica e libri, ad Albiate retroscena e misteri sulla morte di 50 rockstar “Giovedì d’autore” rock ad Albiate: il 19 febbraio l’ospite dell’appuntamento, che si svolge online, è Ezio Guaitamacchi con “Amore, morte & rock ‘n’ roll. Le ultime ore di 50 rockstar retroscena e misteri”.

Si preannuncia molto rock n’ roll l’appuntamento in programma giovedì 19 febbraio ad Albiate. L’associazione culturale “Piero Gatti” annuncia infatti la presenza in streaming di Ezio Guaitamacchi, giornalista, scrittore, musicista e autore radiotelevisivo che per l’iniziativa “Giovedì d’autore” presenterà la sua ultima pubblicazione “Amore, morte & rock ‘n’ roll. Le ultime ore di 50 rockstar retroscena e misteri”.

Il libro contiene una serie di storie, raggruppate per tipologia di “crimine”. Scritto come un “noir”, presenta retroscena, curiosità, aneddoti e tesi alternative sulle morti di artisti celebri documentando il tutto con puntualità e rigore giornalistici. Illustrato con immagini prese dalle scene del crimine, impreziosito da box, citazioni e “colonne sonore” suggerite, l’opera si rivolge al cultore del genere, ma anche al curioso, al lettore di gialli o al rocker incallito. L’autore sarà presente all’evento che si terrà sulla piattaforma “Zoom” raggiungibile tramite Join Zoom Meeting con disponibilità di connessioni per i primi 100 utenti.

