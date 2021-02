Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Musica e Covid, i live club chiedono attenzioni: online lo streaming di Manuel Agnelli dal Bloom di Mezzago Performance gratuita, sarà trasmessa online. In questo modo lo storico locale aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione “L’Ultimo Concerto?” - promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA

“Ultimo concerto?” al Bloom: sul palco ci saranno Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo. Anche lo storico locale di Mezzago sabato 27 febbraio parteciperà all’iniziativa “L’Ultimo Concerto?” - promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA -che vede coinvolti, per la prima volta insieme, oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano.

Obiettivo della campagna è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente i locali che hanno fatto della musica suonata dal vivo il loro marchio di fabbrica.

Lo scorso 28 gennaio tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. Per la seconda iniziativa tornerà invece ad essere protagonista la musica. Dal palco di tutti i locali verrà trasmesso in streaming un concerto di alcuni degli artisti principali della scena musicale italiana (da Brunori sas, agli Zen Circus passando per i Subsonica, Lacuna col e Lo stato Sociale).

Dal locale di via Curiel verrà invece mandata in streaming la performance di due artisti molto legati al Bloom, il frontaman degli Afterhours, Manuel Agnelli affiancato da Rodrigo D’Erasmo.

L’evento è gratuito e sarà trasmesso online su www.ultimoconcerto.it a partire dalle 21.

