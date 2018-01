Musica, concerti al parco di Monza: sfuma anche la prima italiana di Eminem, data a Milano La prima volta di un artista internazionale in Italia, che sarebbe potuta essere a Monza e sarà a Milano. È stato ufficializzato l’arrivo del rapper Eminem il 7 luglio all’Area Expo, già nuova sede dell’i-Days festival dopo l’addio al parco.

La prima volta di un artista internazionale in Italia, che sarebbe potuta essere a Monza e sarà a Milano. È stato ufficializzato l’arrivo del rapper Eminem il 7 luglio all’Area Expo, già nuova sede dell’i-Days festival dopo l’addio al parco.

LEGGI È ufficiale: gli i-Days 2018 si spostano dal parco di Monza a Rho

La data unica nell’ambito del tour europeo rappresenta il primo live in assoluto per l’artista in Italia in un evento organizzato da Live Nation . A quanto si è appreso, in questi mesi è stata a lungo in predicato di essere organizzata a Monza, nella settimana successiva al Gran premio a cura di MonzaBrianza Eventi che ha creato il Brianza Rock Festival.

Nei giorni scorsi una campagna per portare Eminem in Italia era stata lanciata anche dal dj Albertino: convincerlo tempestando di commenti le foto su Instagram.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 10 di mercoledì 31 gennaio per 48 ore su MyLiveNation. Vendite aperte dalle 10 di venerdì 2 febbraio su Ticketmaster.it e Ticketone.it. I costi: 65 euro + prevendita per il biglietto posto unico, 80 euro più prevendita per il biglietto Pit e 192 per il VIP Upgrade che comprende un biglietto Pit, sala e check in riservati e altri benefit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA