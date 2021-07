Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il Mac di Lissone (Foto by Fabrizio Radaelli)

Museo d’arte di Lissone: nominata la commissione per scegliere il nuovo direttore Il Comune di Lissone ha incaricato la commissione che sceglierà il nuovo direttore del Mac, il Museo d’arte contemporanea, dopo l’addio di Alberto Zanchetta alla fine del 2020. I candidati alla direzione sono 44.

Al bando chiuso nel mese di maggio hanno risposto 44 candidati: tra loro c’è chi diventerà direttore artistico del Museo d’arte contemporanea di Lissone. La scelta arriva al dunque: il Comune di Lissone ha nominato in questi giorni la commissione che dovrà decidere chi incaricare alla guida del prestigioso museo brianzolo.

La presidenza è affidata ad Angela Levatino, dirigente dell’amministrazione comunale, che sarà affiancata da Anna Detheridge e Renato Diez. La prima è critica d’arte, curatrice, giornalista e ha esperienza di docenza universitaria alla Bocconi, al Politecnico e all’accademia di Brera. Il secondo oltre a essere giornalista ha un’esperienza più ampia come consulente di gallerie e collezionisti d’arte, trading: è stato anche direttore di dipartimenti specialistici per la filiale italiana di Christie’s London. Per sei anni ha insegnato economia dell’arte all’accademia di Belle arti di Venezia.

