Morgan in duomo a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Morgan è pronto a rilanciare il progetto per la scuola di musica a Monza? Venerdì 23 febbraio una serata allo Sporting club di Monza con Morgan (e il patrocinio del Comune) per parlare di un sogno, musicale e artistico, per la città. Quale, non si sa. Che sia il rilancio della scuola di musica?

Sarà il rilancio della scuola di musica di Monza che qualche anno fa Morgan aveva proposto alla città? Forse, o forse no, ma di progetti si tratta, nella città che sente sua. Si parlerà di questo venerdì 23 febbraio allo Sporting club di Monza, in viale Brianza, in una serata organizzata dallo club stesso con il patrocinio del Comune e con ospite il cantautore Marco Castoldi.

Lo Sporting parla di “un evento dove la musica di grandi artisti internazionali faccia risuonare i luoghi straordinari della sua città, ma vorrebbe che il sogno non fosse soltanto suo” ma è lo stesso musicista a guardare un po’ più in là: “Monza è una piccola cittadina con un notevole reddito pro capite, e questo significa che capacità imprenditoriale qui ce n’è da vendere - ha scritto - Combinare questa capacità imprenditoriale con la creatività artistica è ciò che può trasformare la Brianza in un traino potentissimo. Invenzione, creatività e imprenditorialità possono dar vita e diffondere prodotti artistici che non siano soltanto passeggiate della domenica. Quello che vorrei trasmettere è che l’arte e la cultura vengano prese sul serio, come solo gli imprenditori brianzoli sanno fare”.

Poi il riferimento a progetti realizzati in Toscana e in Sicilia, “che hanno saputo coniugare la qualità con la commercializzazione”, e quindi l’invito “a partecipare con me a questa sfida leonardesca in cui si legano arte, invenzione ed imprenditoria” (prenotazioni al telefono 039 2496023 oppure info@sportingclubmonza.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA