Monza Visionaria #3: “Sì viaggiare”, il Sonorobus live a San Fruttuoso Monza Visionaria entra nel vivo ed è in diretta anche qui. Martedì 23 giugno parte il Sonorobus e arriva Sottocasa a San Fruttuoso con “Sì viaggiare”, omaggio a Lucio Battisti con Falzone e Marenco.

Dopo i due eventi online, Monza Visionaria entra nel vivo. Martedì 23 giugno parte il Sonorobus e arriva Sottocasa per portare la musica ai monzesi in sicurezza. Il primo evento live è un omaggio a Lucio Battisti per le strade del quartiere San Fruttuoso: “Sì viaggiare” con Giovanni Falzone (tromba) e Nadio Marenco (fisarmonica). Evento a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga.

Martedì 23 giugno dalle 18.30 alle 20 e dalle 20.45 alle 22.

Musicamorfosi spiega così: “È la musica a farci viaggiare, sì viaggiare. Un autobus sonoro si sposta per la città, apre la settimana di festa facendoci viaggiare con la musica di Lucio Battisti interpretati in chiave jazz da due grandissimi artisti. Il SONOROBUS è un autobus a due piani, scoperto nella parte superiore, un sistema di amplificazione alimentato a batteria per portare in giro la musica, dappertutto con spazio per 10 ospiti speciali nelle sedute del piano superiore e 23 posti nella parte inferiore in base alle nuove normative COVID. Il Sonoro Bus potrà essere personalizzato con loghi e infos dedicate ai partner e sostenitori del progetto e alla campagna di donazione a favore del Comitato Maria Letizia Verga”.

L’evento è live o in diretta Facebook, sulla pagina dell’evento oppure qui sotto.

“Sì viaggiare”, prima parte (ore 18.30)

“Sì viaggiare”, seconda parte (ore 20.45)

