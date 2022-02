Monza: un quarto di secolo con “Le immagini della fantasia” Compie 25 anni a Monza la mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia, nata a Sarmede quasi 40 anni fa: dal 26 febbraio “Le immagini della fantasia” in mostra.

Conto alla rovescia per la 25esima edizione monzese di “Le immagini della Fantasia”, la mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia nata a Sarmede, dove si trova la scuola specialistica dedicata a Štěpán Zavřel, quasi quarant’anni fa. L’apertura è fissata per sabato 26 febbraio ai Museci civici di Monza, invia Teodolinda, dove rimarrà fino al 3 aprile grazie all’organizzazione a quattro mani con la biblioteca civica. La mostra sarà articolata nella sezione “Panorama: La casa abitata” e nella sezione dedicata all’ospite d’onore, Gerda Dendooven, la protagonista di quest’anno. Ingresso libero, apertura martedì, mercoledì e venerdì 10-13 e 15-18, giovedì 15-18, sabato e domenica 10-13 e 15-19, lunedì chiuso. La mostra coinvolge poi, come d’abitudine, anche Brugherio e Lentate sul Seveso.

Back to Blue (when the Flames die) di Jesus Sotes Vicente

