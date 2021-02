Monza: tutti i vincitori del Premio internazionale di poesia Il Cenacolo dei poeti e artisti di Monza e Brianza ha diffuso i nomi dei vincitori dell’ultima edizione del Premio internazionale “Città di Monza”. La cerimonia è in programma il 13 marzo.

È Monia Casadei di Cesena la vincitrice del Premio internazionale di poesia “Città di Monza 2020”giunto alla XXII edizione. Casadei ha presentato l’opera: “Come un bocciolo d’alba che si schiuda” che la giuria ha ritenuto “un elenco di emozioni a fior di pelle che l’autrice cataloga sapientemente con i tempi e i ritmi della sua vita. Poesia del silenzio, voce che le appartiene e la fa vibrare in simbiosi con esso”.

Al concorso hanno preso parte 143 adulti e 6 giovani poeti per un totale di 196 poesie, provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero, dalla Svizzera e dal Belgio. A giudicarle una commissione presieduta dal giornalista Antonello Sanvito, già caposervizio del Cittadino, e formata da Maria Organtini, poetessa e presidente del Cenacolo Poeti e Artisti di Monza e Brianza, Mariella Convertini, pittrice e scultrice, Maria Grazia Crespi, musicologa, e Mario Biscaldi poeta e pittore, che ha delegato il presidente Antonello Sanvito.

Nella sezione adulti il secondo premio è andato a Gabriella Pesce di Bergamo che ha presentato i versi dal titolo”Angelo, eri il mio mare”. Terza classificata l’opera ”Urla una donna nella pioggia”di Lucia Lo Bianco di Palermo.

Nella sezione Giovani è stata decretata vincitrice la poesia “Nonostante tutto” di Melissa Storchi di Bibbiano. Secondo premio per Simone Bardacci di Rieti, autore dei versi “Il riflesso del chiarore”. Il premio speciale poesia autodromo nazionale Monza è stato attribuito a Antonio Laneve di Cermenate con l’opera “Il tempio” della velocità”, mentre il premio speciale alla memoria di Augusto Robiati è stato assegnato a Barbara Rabita di Milano con l’opera “Il primo giorno”.

«La poesia ci spinge a guardarci dentro – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Monza Massimiliano Longo – e questo lavoro di ricerca personale aiuta a scoprire il cuore delle cose, la vera essenza di noi e del mondo. Investire nella cultura e nella conoscenza è la vera leva per uscire dalla crisi e rendere competitivo il nostro paese». La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 13 marzo alle 16 nella Sala Maddalena di via Santa Maddalena 7 a Monza con l’applicazione di tutti i protocolli di sicurezza anti Covid. Se dovessero essere in vigore misure più restrittive di quelle previste dal dpcm in scadenza il 5 marzo l’appuntamento sarà posticipato.

