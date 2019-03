Monza, torna l’evento Fausto Leali & Friends: per Brianza per il cuore al teatro Manzoni L’appuntamento è per giovedì 21 marzo al teatro Manzoni di Monza: dopo il successo della prima edizione, torna l’evento “Fausto Leali & Friends” a sostegno dell’associazione Brianza per il cuore.

L’appuntamento è per giovedì 21 marzo al teatro Manzoni di Monza: dopo il successo della prima edizione, torna l’evento “Fausto Leali & Friends” a sostegno dell’associazione Brianza per il cuore. Una serata tutta per le attività della onlus. Annunciati sul palco anche Ale &Franz, Piero Cassano, Silvia Cecchetti, Luisa Corna, Davide De Marinis (reduce dalla seconda edizione del contest televisivo Ora o Mai più in cui ha avuto come coach proprio Leali), Matthew Lee e Morgan.

Brianza per il cuore da oltre vent’anni è attiva sul territorio nella prevenzione del rischio cardiovascolare. Tra i tanti progetti, la dotazione di defibrillatori per fare di Monza una città cardioprotetta e la diffusione attraverso formazione e informazione di una cultura salva-cuore.



Nel 2018 la prima edizione di Fausto Leali & Friends fu un tutto esaurito e contribuì alla donazione di un eco cardiografo all’ospedale San Gerardo. L’evento del 21 marzo è patrocinato dal Comune di Monza e il Cittadino è media partner.

Ingressi: donazione di 35 euro per platea e balconata, 20 euro per la galleria. Prenotazioni e info: 039 2333487 o brianzaperilcuore@asst-monza.it. Lo spettacolo inizia alle 21.



