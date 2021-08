Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza ricorda Strehler con un medio metraggio, raccontando il suo rapporto con l’attrice Valentina Cortese Il lavoro, diretto da Andrea Meroni con le riprese di Simone Marino, sarà visibile on line sul canale you tube dell’associazione Mnemosyne solo il 14 e il 15 agosto.

Il 14 agosto Giorgio Strehler avrebbe compiuto cent’anni. Per commemorare il grande regista, l’associazione Mnemosyne Monza ha realizzato con il contributo del Comune e la collaborazione del Consorzio di Villa Reale Parco Monza un medio metraggio di 41 minuti dal titolo “Il mio bacio di oggi ha valore di un rito” che racconta il rapporto personale e artistico tra Strehler e l’attrice Valentina Cortese attraverso la rilettura di lettere (molte delle quali inedite) e documenti. Il lavoro, diretto da Andrea Meroni con le riprese di Simone Marino, sarà visibile on line sul canale you tube di Mnemosyne solo il 14 e il 15 agosto.

A interpretare Strehler è stato scelto Fabrizio Martorelli, che è anche autore della drammaturgia, mentre Elda Olivieri impersonerà Valentina Cortese. “Abbiamo girato il medio metraggio al teatrino della Villa Reale-sottolinea Ettore Radice , l’”anima” di Mnemosyne-il luogo che più di tutti a Monza incarna lo spirito del teatro e poi ci sembrava giusto mostrare questo gioiellino appena restaurato a un pubblico più vasto”. Una volta terminato il periodo di permanenza sul canale you Tube la lettura scenica sarà disponibile per altri canali. Radice incrocia le dita ma anche la televisione di stato e una piattaforma di home theatre ha manifestato il proprio interesse per l’opera.

