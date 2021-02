Monza, lezioni di operetta con Elena D’Angelo: la diretta online Alle 17 di sabato 20 febbraio un approfondimento sull’operetta con la protagonista monzese del genere musical-teatrale, Elena D’Angelo.

I teatri sono chiusi e gli artisti sbarcano sul web. Elena D’Angelo, soprano monzese, fondatrice, direttrice artistica e regista della Compagnia d’Operette, la sera di sabato 20 febbraio alle 17 sarà in diretta Facebook per parlare del genere musicale di cui è considerata una delle migliori interpreti a livello internazionale. Le sue esibizioni sono state molto apprezzate anche dal pubblico locale in occasione del “Festival dell’Operetta” organizzato dal Comune di Monza che per tre edizioni – dal 2018 al 2020- ha allietato le estati monzesi.

L’evento si inserisce nel ciclo di appuntamenti dal titolo “Insieme per parlare di teatro musicale” curati dal soprano Graciela Dorbessan in collaborazione con il Museo Sandro Massimini e l’ Auditorium John Coltrane Music School. La partecipazione è gratuita. È possibile seguire la diretta all’interno dell’evento e sulla pagina John Coltrane Music School. La soprano, oltre a raccontare la sua carriera, iniziata nel 1996 nel ruolo di Susanna nelle “ Nozze di Figaro” di Mozart, proporrà alcuni dei brani più apprezzati della “piccola lirica”. La direzione musicale della diretta sarà a cura di Jorge Egea mentre Fabio Massimo Forzato si occuperà del suono. Info: [email protected]

