Monza: la chitarra firmata Andy Fluon per Boss Doms con Achille Lauro Nelle serata delle cover di Sanremo 2020 il chitarrista di Achille Lauro Boss Doms ha portato sul palco uno strumento speciale: una Gibson Firebird customizzata dal monzese Andy Fluon.

C’era anche il talento del monzese Andy Fluon, Andrea Fumagalli, al festival di Sanremo 2020. E se non sul palco dell’Ariston come musicista (ma nel dopofestival sì) c’era come artista figurativo cresciuto all’Isa di Monza: è disegnata dal confondatore dei Bluvertigo la chitarra imbracciata da Boss Doms, il musicista che da sempre accompagna Achille Lauro sul palco come ha fatto in queste serate per l’interpretazione dell’inedito “Me ne frego”.

Giovedì 6 febbraio, nella serata dedicata alle cover in cui Lauro è stato affiancato da Annalisa per cantare “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, il chitarrista romano ha suonato con una Gibson Firebird con il corpo dello strumento inequivocabilmente dipinto da Andy con i suoi colori fluo. È stato lo stesso monzese a rivelarlo sui social scrivendo “arte al servizio dell’arte”.

