Monza: la cantante Cmqmartina passa anche il secondo turno di X Factor 2020

La cantante di Monza Cmqmartina passa anche la seconda fase di X Factor 2020 e approda alla terza selezione prima dei live, i Last Call, ultima chiamata. Nella serata di giovedì 8 ottobre è andata in onda su Sky la trasmissione dei bootcamp in cui è stata selezionata da Hell Raton per la squadra. Dopo il debutto alle audizioni con il suo brano “Lasciami andare”, ha interpretato, rivisitandolo, “Dio, come ti amo” di Domenico Modugno. “I pareri dei giudici dietro le quinte sono discordanti - scrive lo staff del talent show musicale - ma Martina ha un innegabile controllo della voce e la sua cover, la sua attitudine sono l’esempio di quello che Hell Raton sta cercando tra i concorrenti di #XF2020”. Il video.

