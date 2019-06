Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: il gelato al sapore longobardo della Coppa della regina (Teodolinda) La gelateria “Il mondo di mezzo” ha inventato il gelato al gusto longobardo dedicato alla memoria della regina Teodolinda.

Che sapore ha Teodolinda? Sa di mosto, di fichi, di noci, di cannella. Insomma: il gusto che piaceva ai longobardi. Ed è così che la gelateria “Il Mondo di mezzo” ha pensato un gelato dedicato alla regina di Monza, che è stato presentato ufficialmente sabato 8 giugno, nell’occasione del Corteo storico.

Un sapore dal colore rosa dedicato alle abitudini alimentari dei longobardi: diventa la Coppa della regia ideata da Giovanni e Simona Samuelli, cuore della gelateria artigianale di via Piermanini 5, all’angolo con via Italia. «Siamo felici di presentare la Coppa delle regina, connubio perfetto tra l’analisi dei testi storici e la ricerca dei migliori prodotti in commercio». Ad affiancarli, la storica monzese Valeriana Maspero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA