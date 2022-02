Monza: i big della magia al Teatro Manzoni per il Progetto Hospice San Pietro Torna dopo quattro anni di assenza al Teatro Manzoni di Monza lo spettacolo “All for One!” che porta in scena sei dei migliori illusionisti italiani per una finalità benefica: aiutare il Progetto Hospice San Pietro.

La magia fa sognare e fa del bene. Torna dopo quattro anni di assenza al Teatro Manzoni di Monza lo spettacolo “All for One!”. Sei dei migliori illusionisti italiani stupiranno il pubblico con le loro performance. L’appuntamento è per domenica 13 marzo alle 16.30 e alle 21, due esibizioni diverse per consentire a più persone di essere presenti. I biglietti sono già in vendita perché lo spettacolo ha una finalità benefica: il ricavato sarà interamente devoluto al Progetto Hospice San Pietro.

Sul palcoscenico, presentati da Andrea Rizzolini, campione italiano di mentalismo nel 2017, saliranno alcuni dei più bravi illusionisti italiani che si cimenteranno nei numeri per i quali sono stati scelti per rappresentare l’Italia ai Campionati del Mondo di Magia che si disputeranno la prossima estate a Quebec City, in Canada.

Protagonisti della giornata Shezan, campione europeo di magia nel 2014; Gaia Elisa Rossi, campionessa italiana nel 2015, Filiberto Selvi campione italiano nel 2017, Francesco Della Bona, vice-campione italiano nel 2019; Dario Adiletta, campione francese nel 2019, Francesco Fontanelli, campione europeo di carto-magia nel 2020.

I biglietti del costo di 30, 20 e 10 euro sono in vendita da Lo Scrigno (tel. 039 492391 - 348 3255705); Qui Donna SiCura (tel.: 340 2825077), Cooperativa La Meridiana (tel. 039 39051).

