Monza: ecco “Chi ha paura del dottor Kramer?”, la commedia sul lockdown con Alfredo Colina C’è anche il monzese Alfredo Colina nel film “Chi ha paura del dottor Kramer?” in uscita in digitale venerdì 9 ottobre: girato nel lockdown, con le regole del lockdown, per sorridere del lockdown. Ecco il trailer.

Buone regole di sopravvivenza dicono anche che è necessario trasformare gli ostacoli in opportunità. Ed è così che è nato “Chi ha paura del dottor Kramer?”, il film nato in lockdown, che parla di lockdown, girato rispettando le regole del lockdown. Che tra i protagonisti ha anche un po’ di Monza: l’attore Alfredo Colina, condirettore del teatro Binario 7 e della scuola di teatro di via Turati.

Con lui - diretti da Claudio Bozzatello - ci sono anche Gloria Anselmi, Stefano Chiodaroli, Francesco Foti e Tony Rucco. I primi sono gli attori che stanno preparando una commedia teatrale con il regista Axl (Rucco). “Quando il Governo emana il decreto per il lockdown - si legge nella sinossi - Chiara, Giorgio, Antonio e Valentino, dopo i primi attimi di sconforto, cercano nuovi modi per sopravvivere, reinventandosi (televendite, corsi di recitazione, corsi di cucina online). A complicare il tutto, mettendo ulteriore pepe nelle relazioni e creando situazioni tragicomiche, un oscuro incidente dal passato che sembra impossibile da affrontare anche nel presente, finché la follia, non sarà l’unica strada per uscirne”. Il film è in programma da oggi sulla piattaforma digitale Chili e a novembre arriverà nei cinema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA