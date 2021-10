Monza, “Dalla parte degli alberi”: illustrazione internazionale al Binario 7 Spazio Supernova presenta al Binario 7 di Monz la mostra di illustrazione internazionale “Dalla parte degli alberi”: dal 2 ottobre.

Al Binario 7 di via Turati apre “Dalla parte degli alberi”, una mostra internazionale di disegno e illustrazione progettata dall’associazione Spazio Supernova. L’apertura è in programma sabato 2 ottobre alle 18 e sono stati coinvolti ventuno artisti per declinare l’urgenza e la necessità di un diverso rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Alle 20 il duo musicale Christian De Cicco (chitarra) e Martina Milzoni (contrabbasso) in una performance jazz.

David Hernandez Alvarez per “Dalla parte degli alberi”

«Gli artisti da sempre, nel loro ruolo demiurgico, si sono messi in relazione con la natura, cercando di creare un mondo altro che da lì partisse e mantenesse lo stesso statuto di verità - scrivono i curatori Federico De Cicco e Giulia Bonetti - Nel corso della storia dell’arte la relazione panica tra arte e natura ha assunto diverse connotazioni» e la mostra di Monza vuole dare voce a una «preghiera dell’ambiente».

«Il nostro respiro dipende dagli alberi, dunque ci schieriamo apertamente dalla loro parte». La mostra dopo l’apertura prosegue fino al 31 ottobre.

Federico De Cicco per “Dalla parte degli alberi”

