Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: cent’anni di Pasolini, tredici film al cinema Capitol Il cinema Capitol di Monza rende omaggio ai cent’anni della nascita di Pier Paolo Pasolini con una rassegna dedicata al suo cinema: tredici film dal 30 marzo.

Tredici film per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini avvenuta il 5 marzo 1922. Il Capitol Anteo spazioCinema propone dal 30 marzo al 15 giugno una rassegna in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Le proiezioni, una alla settimana, sono previste il mercoledì alle 21. L’iniziativa mira a far conoscere la quasi totalità della filmografia pasoliniana, fin dall’esordio dietro la macchina da presa avvenuto nel 1961 con il film “Accattone” che aprirà il programma mercoledì prossimo.

Il calendario procede fino all’ultimo controverso “Salò o le 120 giornate di Sodom”, uscito postumo nel 1975, passando per “Mamma Roma” con Anna Magnani (1962), “La ricotta” (1963, episodio dal film collettivo Ro.Go.Pa.G.), “Il Vangelo secondo Matteo” (1964), “Comizi d’amore” (1964), “Uccellacci e uccellini” (1967), “Edipo Re” (1967), “Porcile” (1969), “Appunti per un’Orestiade africana”, documentario attraverso l’Africa (1970), “Il Decameron” (1971), “I racconti di Canterbury” (1972), “Il fiore delle Mille e una notte” (1974). E’ possibile acquistare i biglietti di settimana in settimana sul sito del Capitol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA