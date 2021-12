Monza, capodanno a teatro: Mogol al Manzoni, il Binario 7 raddoppia, Gran galà al Villoresi Capodanno con un posto a teatro tra musica e maschere a Monza. Ecco il programma al Manzoni, al Binario 7 (doppia proposta) e al Villoresi.

Capodanno con un posto a teatro tra musica e maschere affascinanti del palcoscenico capaci di tenere compagnia nel passaggio dal vecchio al nuovo anno. E mascherine con l’obbligo della Ffp2 in virtù dell’ultimo decreto e senza brindisi per il divieto, sempre per decreto, di consumare cibi e bevande.

Al teatro Manzoni per il 31 dicembre (ore 21.30) è in arrivo Mogol. La proposta è quella di uno spettacolo che ripercorre la carriera del poeta della canzone italiana. Una narrazione appassionata, unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e non solo, eseguite da Monia Angeli alla voce, Mauro Gubbiotti al pianoforte e Riccardo Cesari alla chitarra per una serata di racconti e tanta musica.

Lo spettacolo unisce le canzoni non solo dello storico sodalizio fra Lucio Battisti e Mogol, ma anche i tanti brani scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Moranti, Dalla. Nel repertorio brani quali “Mi ritorni in mente”, oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali “Anche per te”, “La canzone del sole”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “29 settembre”, “Emozioni”, “Pensieri e parole”, “Un Amico in più”, “Vita”, “Oro”, “L’emozione non ha voce” e tante altre.

Ma non solo. Mogol racconterà aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana. E poi il teatro Manzoni è pronto a riservare a ogni spettatore un dono natalizio per l’occasione. Informazioni e biglietti per lo spettacolo su www.teatromanzonimonza.it .

Passaggio dell’anno insieme anche al teatro Binario 7 con due proposte in contemporanea. La prima con Stefano Chiodaroli protagonista di uno stand up in sala Chaplin che terrà gli spettatori con il fiato sospeso. L’attore che presta corpo e, appunto, fiato al personaggio televisivo del Panettiere, porta a Monza “Breaking bread”, la storia di un uomo che gira le tavole dei palcoscenici italiani per raccontare un piccolo segreto, promuovere un’azione umanitaria, coinvolgere le persone a decidere a maggioranza su temi su cui lui sembra indeciso. Con il suo corpo e con la potenza delle sue parole può innescare veri e propri attimi di psicomagia: il Fornaio Chiodaroli non manca ed è un ingombrante e irriverente demone a cui l’attore deve tutto, ma ci sono altri personaggi come Ornello e il mago Abat Jour. Un monologo fitto li tiene tutti legati, in uno stand up nato quando ancora non era la moda del momento. Anche il pubblico è coinvolto e nessuno è tranquillo, nessuno sa qual è la prossima gag che sta per accadere.

In contemporanea in sala Picasso Binario 7 propone anche “L’opinione di Madame Popova” in programmazione anche in questi giorni per la rassegna “L’altro Binario”, con lo sguardo ironico di Barbara Bertato per il monologo comico che vede una replica speciale in programma proprio per Capodanno (ore 22.30). Bertato, con Sarah Demagistri e Monia Cacciero, mette in scena il racconto di una donna che decide di non sposarsi nel giorno stesso del suo secondo matrimonio, mentre ricorda il primo e i motivi che lo hanno fatto finire. ​Inizia così a riflettere sulle sue opinioni, sulla enorme quantità di opinioni che tutti abbiamo e si chiede un’infinità di domande in un monologo comico in stile “stand up”. Ogni spettatore, dopo lo spettacolo, riceverà un kit personale di festeggiamento, con mini panettone e mini spumante per festeggiare a mezzanotte. Informazioni sugli spettacoli 039.2027002 [email protected] .

Gran galà di Capodanno in programma anche al teatro Villoresi con la proposta di uno spettacolo di varietà con musica, flamenco, lirica e cabaret che prevede anche un brindisi di mezzanotte con panettone e spumante. Maggiori informazioni: 340 8977040 - [email protected] - www.teatrovilloresi.it .

