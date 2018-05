Monza: bagno di folla per il regista Pupi Avati nel centro della città Un lungo abbraccio dei monzesi ha accompagnato il regista Pupi Avati in centro città in occasione dell’inaugurazione della mostra e degli aventi a lui dedicati.

Bagno di folla per Pupi Avati nel cuore di Monza: nel giorno dell’inaugurazione della mostra in arengario e delle iniziative dedicate al regista bolognese, il cineasta insieme al fratello Antonio, produttore dei suoi film, ha attraverso il centro cittadino dal cinema Capitol dove ha tenuto un incontro con la cittadinanza, percorrendo via Pennati, piazza San Paolo, via Zucchi e via Carlo Alberto.

Non ha poi nascosto la commozione, una volta arrivato all’arengario per l’inaugurazione della mostra, per il caloroso abbraccio dei monzesi al suo passaggio. «Ho sentito anche un gruppo alla gola di commozione» ha confessato circondato dalle foto di scena che compongono la mostra e la vita dei fratelli Avati. Il sindaco Dario Allevi ha ringraziato il regista per la presenza e gli ha consegnato in ricordo una piccola riproduzione della corona ferrea.

