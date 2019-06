Monza, il 21 giugno all’arengario torna la Festa della Musica: i protagonisti Appuntamento venerdì 21 giugno a Monza per la Festa della musica: i protagonisti dell’edizione 2019, in piazza Roma anche Dario Baldan Bembo con il nuovo inno del Monza.

Livio dei Camaleonti, Paky dei Nuovi Angeli ed Elisabetta Viviani, oltre ad Andrea Belfiori, The Wox e i vincitori di Sanremo Rock 2019, i Piqued Jacks di Pistoia, l’ospite Alberto Fortis, l’anteprima dell’inno del Monza scritto da Dario Baldan Bembo. E poi Gatto Panceri, protagonista dell’edizione 2019 della Festa della musica in occasione della giornata europea dedicata alle sette note.

L’appuntamento, gratuito, è in piazza Roma a partire dalle 21 di venerdì 21 giugno.

«In tutte le grandi metropoli europee tra cui Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Parigi, Praga e anche in tante città italiane sono in programma eventi significativi per celebrare questa importante festa - sottolinea il Comune, che aggiunge - Monza è pronta a fare la sua parte con una kermesse musicale in piazza Roma, come lo scorso anno».

Il protagonista della serata sarà Gatto Panceri, cantautore di Concorezzo che è nato a Monza e come ha ricordato nella presentazione dell’iniziativa, in città ha mosso i primi passi, andando a comprare la sua prima chitarra proprio all’ombra dell’arengario, nel negozio Arrigoni chiuso da anni. Poi l’insegnamento nel liceo musicale Appiani, la carriera come musicista e cantautore e forse soprattutto come auto di brani passati alla storia della musica leggera, come il riadattamento di “Vivo per lei” interpretato anche da Giorgia .

L’intermezzo comico è affidato a Edoardo Romano dei Trettré, mentre ospite speciale della serata sarà Alberto Fortis. Previsto un momento dedicato al calcio con vari ospiti e con l’artista Dario Baldan Bembo, come detto, che presenterà in anteprima la canzone dedicata al Monza calcio.

Per chi volesse invece regalarsi un aperitivo d’autore, alle 19.30 al centro diurno di via Silva inizia la Festa d’estate con un apertitivo musicale e tante sorprese: la musica sarà quella di Lorenzo Monguzzi, monzese e fondatore in passato dei Mercanti di liquore, affiancato da Andrea Marinaro.

