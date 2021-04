Monza: al Mimumo le opere della monzese che insegna a disegnare su Youtube Sono le “Carezze del tempo” della giovane artista monzese Valeria Andreis le opere che il Mimumo Micromuseomonza ospita fino a mercoledì 28 aprile. Tiene lezioni su un canale Youtube aperto nel primo lockdown.

Sono le “Carezze del tempo” della giovane artista monzese Valeria Andreis le opere che il mimumo Micromuseomonza ospita nei suoi 2,29 metri quadrati di superficie all’ombra del Duomo fino a mercoledì 28 aprile. Pittrice e insegnante di pittura e disegno, Valeria Andreis ha studiato pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e al Camberwell College of Arts di Londra prendendo parte anche a diversi concorsi e mostre nazionali e internazionali.

Opere e artista Andreis

La sua è una pittura figurativa fortemente influenzata dalla storia dell’arte antica e moderna. L’artista è già alla sua seconda esposizione monzese nell’arco di pochi mesi. A gennaio, infatti, aveva presentato il suo “Frammento” per il progetto “Pubblikart”dell’associazione Streetartpiù in via Pennati.



Alla sua pratica artistica affianca l’insegnamento utilizzando anche i canali online.



L’anno scorso durante il lockdown ha aperto il canale Youtube Vale su Tela che ha appassionato e invogliato molte persone a riprendere in mano matite e fogli da disegno. Altre lezioni in diretta le tiene su Instagram sull’account di MomArte-Momenti artistici spiegando in modo preciso, chiaro e semplice da capire le tecniche di disegno.

