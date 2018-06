Monza: ai Mima anche Dolcenera, Giorgieness, ZuiN e Veronica Marchi Si allunga la line up della prima edizione del premio musicale Mima all’autodromo di Monza il 20 luglio: ci sono anche Dolcenera, Giorgieness, ZuiN e Veronica Marchi.

Dolcenera, Giorgieness, ZuiN e Veronica Marchi sono i quattro artisti che si aggiungono alla prima edizione del Mima, il premio musicale di Monza che si trasforma il 20 luglio in una giornata di musica all’autodromo.

Dolcenera e Giorgieness arrivano come vincitrici: la prima per la categoria “Youtube”, la seconda per la sezione “artista alternative femminile”. Tra i premi anche quello assegnato agli i-Days come miglior festival musicale italiano. Zuin e Veronica Marchi parteciperanno come ospiti così come le band finaliste del Brf contest.

“Si arricchisce sempre di più la line up del concerto-evento” sottolineano gli organizzatori che avevano già annunciato la presenza di Marracash, Gué Pequeno, Riki, Irama e Braschi. “Grande spazio anche per i nuovi ospiti tra cui ZuiN e Veronica Marchi, che hanno ottenuto ottimi consensi, lui per il suo primo ep ’Io non ho paura’, uscito il 18 maggio e lei per il suo ultimo singolo ’Capita’, uscito il 25 dello stesso mese. ZuiN è stato inoltre tra gli artisti ad essersi esibiti al concerto del primo maggio a Roma”.

Tra le band passate dal Brf ci sono i Ku.dA, vincitori del contest “che dal 2010 ha come obbiettivo principale quello di far emergere la musica rock Italiana”, La Colpa e Merging Beats. “La prima edizione del Mima, Monza italian music awards, vede dodici categorie in concorso per l’assegnazione della Luna Rossa, il nuovo premio della musica italiana.

Saranno inoltre assegnati tre premi speciali: alla carriera, “Le abbiamo cantate tutti e “Ricorreva l’anno”. Quest’ultimo è stato attribuito a Marracash, un riconoscimento per l’anniversario dei dieci anni dall’uscita del suo album omonimo “Marracash”, pubblicato nel 2008. L’appuntamento in autodromo è organizzato da MonzaBrianzaEventie patrocinato dal Comune di Monza, dal Parco Regionale della Valle del Lambro e dalla Reggia di Monza. La direzione artistica dell’evento è curata da MonzaBrianzaEventi in collaborazione con Red Ronnie, che presenterà la giornata con Francesco Facchinetti. I biglietti sono disponibili sul sito www.ciaotickets.com e su www.brianzarockfestival.com/mima.

