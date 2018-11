Libri: Saverio Tommasi presenta ad Arcore il nuovo “Sogniamo più forte della paura” Fa tappa ad Arcore il tour di presentazione di “Sogniamo più forte della paura” del giornalista e scrittore Saverio Tommasi. Appuntamento domenica 25 novembre alla libreria Lo Sciame, incontro moderato da Daniele Biella.

“Dove non puoi amare, non soffermarti”. Saverio Tommasi ha lasciato anche questo indizio sulla sua pagina facebook nei giorni dell’uscita del suo nuovo libro, pubblicato il 13 novembre. Domenica 25 novembre il tour di presentazione di “Sogniamo più forte della paura” fa tappa ad Arcore, alla libreria Lo Sciame di via Gilera. Tommasi sarà con Daniele Biella: due giornalisti abituati a guardare e raccontare l’attualità, le cronache, la solidarietà, l’accoglienza.

Arcore, Saverio Tommasi

Tommasi è scrittore, giornalista di Fanpage.it, reporter e videomaker. È molto seguito sui social (100mila utenti lo seguono su Youtube) ed è al secondo libro: sempre con Sperling & Kupfer aveva pubblicato “Siate ribelli, praticate gentilezza”, dedicato alle figlie.



Il nuovo libro è descritto come “una favola moderna che con ironia, dolcezza e un tocco di magia ci invita a non perdere la speranza di poter cambiare questo mondo malconcio”. È la storia di Filadelfia che nel giorno in cui il nonno sparisce si mette alla sua ricerca. “E si troverà a fare molto più di questo. Si batterà per salvare tutto ciò in cui crede, senza sapere se ce la farà, ma non avendo altra scelta che provarci”, racconta la presentazione.

Ne parlerà con Daniele Biella, arcorese, giornalista di Vita, scrittore e educatore. L’appuntamento è per le 17.30, ingresso libero.

